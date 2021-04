Bremen: "Endspiel" für Kohfeldt, keine Jobgarantie

Di, 27.04.2021, 10.26 Uhr

Trotz Niederlagenserie und Abstiegssorgen hält Werder Bremen weiter an Trainer Florian Kohfeldt fest. Eine langfristige Garantie will Geschäftsführer Sport Frank Baumann jedoch nicht geben. Das DFB-Pokal-Halbfinale am Freitag gegen RB Leipzig wird zum "Endspiel" für Kohfeldt.