Noch im April? Gladbach hofft auf Fan-Rückkehr

Fr, 09.04.2021, 16.29 Uhr

Borussia Mönchengladbach darf dank eines Modellprojekts noch in dieser Saison auf eine teilweise Rückkehr von Fans ins Stadion hoffen. Medienberichten zufolge kommen dafür die Heimspiele am 25. April gegen Bielefeld und am 7. Mai gegen Stuttgart infrage.