Auf Ballhöhe! Die Geschichten zum 28. Bundesliga-Spieltag

Do, 08.04.2021, 07.05 Uhr

Im Spitzenspiel will Frankfurts Tor-Maschinerie mit Wolfsburg die beste Abwehr der Liga knacken. Hansi Flick kann am Wochenende auf 200 Spiele mit einer prall gefüllten Pokalvitrine zurückblicken. Und Dortmund hat beim Gastspiel in Stuttgart keine Chance - sagt zumindest die Formkurve. Diese und viele mehr sind die Geschichten des 28. Bundesliga-Spieltags.