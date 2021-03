Mo, 01.03.2021, 12.16 Uhr

Jasmin Jüttner kämpft für die wohl einmalige Chance, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. In Tokio ist ihre Sportart Karate das erste Mal dabei, für die Teilnahme will die 27-Jährige alles geben. Doch bangt die Team-Weltmeisterin von 2014 vor einer corona-bedingten Absage: "Das wäre ein Schock."