Pistengaudi tabu: Skiurlaub in Corona-Zeiten

Fr, 13.11.2020, 07.05 Uhr

Die meisten Wintersportler in Europa werden in dieser Saison wohl auf Skiurlaub verzichten müssen. In Österreich etwa gelten strikte Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, Pistengaudi und Einkehrschwung sind tabu.