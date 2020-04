Corona-Reproduktionszahl steigt auf 1 - warum das so gefährlich ist

Beim Coronavirus ist oft von der Reproduktionsrate oder einem Reproduktionswert die Rede. Was ist das und was sagt es aus? Unser Video erklärt es.

Berlin. Die Corona-Reproduktionszahl steigt laut RKI-Angaben in Deutschland auf 1,0 - zuvor lag sie bei 0,9. Was bedeutet dieser Anstieg?

Nachdem die Reproduktionszahl in den letzten Tagen bei 0,9 lag, stieg sie laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Deutschland zuletzt wieder an

Sie liegt laut RKI bei derzeit 1,0 (Stand 28. April)

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen liegt heute (28. April) bei 159.000

6.126 Menschen sind in Deutschland bereits an dem Coronavirus verstorben

Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Liegt die Zahl bei 1,0, steckt eine Person durchschnittlich eine weitere Person an

Zudem lässt sie Schätzungen zu, ab wann das deutsche Gesundheitssystem überlastet sein würde. Dies wäre laut Wissenschaftlern bei einer Rate von 1,1 bereits im Oktober der Fall, bei 1,2 bereits im Juli

Zuletzt ist die Reproduktionszahl über die Osterfeiertage gesunken

Es ist die Zahl, an der sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, die studierte Physikerin, in der Corona-Krise orientiert: die sogenannte Reproduktionszahl. Denn sie lässt eine Aussage darüber zu, wie lange das deutsche Gesundheitssystem der Pandemie standhalten kann und wann es an seine Grenzen kommt. Je niedriger die Zahl, desto besser. Langfristig ist das Ziel, die Zahl unter eins zu drücken. Doch nun ist sie wieder gestiegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) steckt jeder Infizierte nunmehr wieder einen weiteren Menschen an, die sogenannte Reproduktionsrate liegt bei 1,0 (Stand 27.4). Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen nicht mehr leicht zurückgeht wie in den vergangenen Tagen.

Erst wenn die Reproduktionszahl des Coronavirus in Deutschland unter eins liegt, wird die Epidemie schrittweise zurückgedrängt und beherrschbar. „Dabei helfen alle Maßnahmen, die Kontakte zwischen Infizierten und Nichtinfizierten reduzieren“, sagt Medizininformatiker Markus Scholz von der Universität Leipzig. Das heißt: Je höher die Reproduktionszahl, desto eher wird die Politik an Einschränkungen des öffentlichen Lebens festhalten.

Coronavirus: Steigt die Reproduktionszahl, droht dem System der Kollaps

Anfang März lag die Reproduktionszahl noch bei drei, am 8. April bei 1,3, in den vergangenen Tagen bei 0,9 – jeweils mit einer gewissen Schwankungsbreite. Das RKI hat immer wieder betont, um die Epidemie abflauen zu lassen, müsse diese Reproduktionszahl unter 1 liegen. Grundsätzlich gilt: Je niedriger die Reproduktionsrate, desto besser.

Denn, warnte Angela Merkel Mitte April : „Schon wenn wir annehmen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsgrenze unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten angelangt.“

Ausgehend von einem Wert von 1,2 – was bedeuten würde, dass jeder Infizierte 20 Prozent mehr Menschen ansteckt, als das derzeit der Fall ist – wäre die Belastungsgrenze sogar schon im Juli dieses Jahres erreicht. „Daran sehen Sie also, in welchem kleinen Spielraum wir uns aufhalten", betonte die Bundeskanzlerin.

Ausgehend von einem Wert von 1,2 – was bedeuten würde, dass jeder Infizierte 20 Prozent mehr Menschen ansteckt, als das derzeit der Fall ist – wäre die Belastungsgrenze sogar schon im Juli dieses Jahres erreicht. „Daran sehen Sie also, in welchem kleinen Spielraum wir uns aufhalten“, betonte die Bundeskanzlerin.

Die Frage, wann das Gesundheitssystem hierzulande überlastet ist, hängt maßgeblich mit den Kapazitäten an Intensivbetten zusammen. Bislang reichen diese zur Bewältigung der Corona-Epidemie aus.

RKI: Reproduktionszahl muss dauerhaft auf unter eins sinken

Aktuell gibt es in Deutschland über 32.000 Intensivbetten. Derzeit müssen rund 2500 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden (Stand 28. April). In diesen schweren Fällen können die Erkrankten beispielsweise nicht mehr selbstständig atmen und werden deshalb an entsprechende Maschinen angeschlossen.

Erst wenn die Reproduktionsrate unter eins liegt, steckt ein Infizierter im Durchschnitt weniger als einen anderen Menschen an, wodurch die Epidemie zurückgedrängt wird und nach und nach ausläuft.

Denn je mehr Personen infiziert werden und je mehr Menschen von schweren Krankheitsverläufen betroffen sind, desto schneller geraten Kliniken und Personal an ihre Belastungsgrenzen. Auch Forscher der Helmholtz-Gemeinschaft empfehlen deshalb, die aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens mindestens so lange durchzuhalten, bis die Reproduktionsrate dauerhaft bei unter eins liegt. „Es ist eine Situation, in der Vorsicht das Gebot ist, nicht Übermut“, so die Bundeskanzlerin.