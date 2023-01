Foto: Tomas Tkacik/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Hohe Beteiligung bei Präsidenten-Stichwahl in Tschechien

Menschen gehen an einem Wahlplakat für den Präsidentschaftskandidaten Andrej Babis vorbei, das auf einer Straße in Prag aufgestellt ist.

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Tschechien zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. In der entscheidenden Runde, die heute endet, gehen nach bisherigen Erkenntnissen mehr Menschen zur Wahl als im ersten Durchgang vor zwei Wochen oder in der Stichwahl vor fünf Jahren, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Die Entscheidung fällt zwischen dem früheren Nato-General Petr Pavel und dem ehemaligen Ministerpräsidenten Andrej Babis.

Die knapp 15.000 Wahllokale sind noch bis um 14.00 Uhr geöffnet. Dann beginnt die Auszählung. Mit dem Ergebnis wird noch im Laufe des Nachmittags gerechnet. Es werden keine Hochrechnungen oder Prognosen veröffentlicht.

Letzte Umfragen sahen den als prowestlich geltenden früheren Fallschirmjäger Pavel mit einem deutlichen Vorsprung vor dem populistischen Ex-Regierungschef Babis, einem Milliardär. Der Präsident hat in Tschechien überwiegend repräsentative Aufgaben, ernennt aber auch die Regierung und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.