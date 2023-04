Jerry Hall und Rupert Murdoch: Heftige Details der Scheidung

Das Verfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen einer Schweigegeldzahlung an Pornostar Stormy Daniels sorgt weltweit für Schlagzeilen. Ein Überblick über die wichtigsten Beteiligten.

Dass seine fünfte Hochzeit noch vor dem Ja-Wort geplatzt ist, ist bekannt. Seine Verlobte Ann Lesley Smith (66) war Rupert Murdoch offenbar zu evangelikal und verschwörungstheoretisch angehaucht.

Wie die vierte Ehe des in Australien, England und den USA aktiven und gefürchteten Medien-Moguls (Fox News, „Wall Street Journal”, „New York Post” etc.) mit der Ex von Rolling Stones-Frontmann Mick Jagger endete, hat der seit einem Jahrzehnt über Murdoch schreibende „Variety”-Autor Gabriel Sherman jetzt nachgeliefert.

Rupert Murdoch macht Schluss: „Aber ich habe viel zu tun"

„Jerry, ich habe traurigerweise entschieden, unsere Ehe für beendet zu erklären.” Mit diesen Worten geschäftsmäßig klingenden Worten begann eine E-Mail, die der gerade 92 Jahre alt gewordene Unternehmer und Multi-Milliardär der großen Blonden (1,82 Meter) aus Texas im vergangenen Juni geschrieben haben soll. Zusatz: „Wir hatten gewiss einige gute Zeiten, aber ich habe viel zu tun. Mein New Yorker Anwalt wird Deinen sofort kontaktieren.”

Hall, so Sherman, traf die Ansage aus heiterem Himmel. Sie war nach sechs Jahren Ehe am Boden zerstört. „Rupert und ich haben nie gestritten”, soll das frühere Model gesagt haben. Bis auf ein paar Unstimmigkeiten über Maskentragen und Testen während der Corona-Phase habe man sich gut verstanden. Ausnahme: Halls bekannte Abneigung gegenüber Donald Trump, der von Murdoch Erfolgssender Fox News bis heute hofiert wird, obwohl der Patriarch erklärtermaßen Florida-Gouverneur Ron DeSantis 2024 im Weißen Haus sehen will.

Hall durfte „Succession"-Machern nichts stecken

Rupert Murdoch und Jerry Hall bei ihrer Hochzeit in London 2016. Foto: i Images / imago

Zwei Monate nach der E-Mail hatte das Paar die Verbindung offiziell abgewickelt. Zu den Bedingungen der Auflösung gehörte laut „Variety”, dass Hall den Machern der Murdochs Imperium und Familien-Intrigen nachempfundenen Erfolgs-TV-Serie „Succession” keine Ideen zutragen darf.

Ihren Auszug aus der gemeinsamen Villa im kalifornischen Bel Air überwachten Sicherheitskräfte. Als Hall im englischen Oxfordshire in das ihr nach der Scheidung zugesprochene Anwesen zog, entdeckte sie Überwachungskameras, die mit dem Hauptquartier von Fox News in New York verbunden waren. Für die Entfernung sorgte ein Mitarbeiter von Halls früherem Ehemann Mick Jagger.

Jerry Hall erfährt aus Boullevard-Presse von neuer Beziehung

Als Jerry Hall wenig später durch die Klatschpresse von der Verbindung Murdochs zu Ann Lesley Smith erfuhr, war laut „Variety” die Demütigung der 66-Jährigen perfekt. Hall kannte Smith von einem zurückliegenden Abendessen auf Murdochs Ranch im kalifornischen Carmel. Damals bot die dem QAnon-Kult anhängende Frau ihr eine professionelle Zahnreinigung an. Hall nahm den Ball auf.

Im vergangenen Februar bastelte sie sich eine Murdoch-Puppe, wickelte Zahnseide um ihren Hals und verbrannte sie auf dem Grill.

