Ukraine-Krieg: Wie es ist, ein Jahr eine geflüchtete Familie aufzunehmen

Diese Geschichte spielt in Potsdam, doch sie könnte überall in Deutschland spielen. Mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine sind bis Mitte Februar 2023 in Deutschland registriert worden. Fast drei Viertel von ihnen leben in privaten Wohnungen oder Häusern, etwa bei Angehörigen oder Freunden, die bereits in Deutschland waren, und sehr viele in Gastfamilien. So wie in unserer Familie. Der Einsatz ist groß und vielfältig: Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung engagierte sich im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Von diesem Engagement erzählt diese Geschichte – und von vielen Widrigkeiten.

Angriff auf die Ukraine: Bloß weg vom Bombendonner

Als am 24. Februar 2022 russische Truppen in die Ukraine einmarschierten, saß ich fassungslos vor dem Fernseher. Ira, 37, saß im Auto, drei Taschen im Kofferraum und ihre Töchter, 11 und 9, auf der Rückbank. Ihr Ziel war, aus Kiew herauszukommen, weg von Bombendonner und Fliegeralarm, möglichst schnell die westliche Grenze der Ukraine erreichen. Mein Ziel war, angesichts der Bilder der Zerstörung, Geflüchteten zu helfen und ein Zeichen zu setzen: für Menschen- und Völkerrechte, Freiheit, Demokratie. So lernten Ira und ich uns kennen.

Nach einem Aufenthalt in Polen erreichte Ira mit ihren Töchtern Anfang April 2022 mein Haus in Potsdam. Ira war unsicher, durcheinander – und sie war dankbar. Dankbar für eine komfortable Notunterkunft für sich und ihre Kinder, dankbar für das herzliche Willkommen in Deutschland. Auch ich war dankbar. Dankbar, dass mein Land Schutz bieten und es sich leisten kann, notleidende Menschen am eigenen Wohlstand teilhaben zu lassen. Dankbar, dass meine Töchter und ich ein Teil davon sein können, indem sie eine Familie unmittelbar unterstützen.

Geflüchtete in Deutschland: Willkommen im Paradies

Als Ira nach Deutschland kam, glich das Land in ihren Augen einem Paradies. Kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wehten überall ukrainische Fahnen, Wahrzeichen wie das waren blau-gelb angestrahlt. Die Menschen begrüßten Geflüchtete an Bahnsteigen, öffneten ihre Wohnungen, sammelten Spenden, organisierten Dolmetscher und Hilfstransporte. Wer sich nicht persönlich ehrenamtlich engagieren konnte, unterstützte die, die es taten.

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Anti-Kriegs-Protest in Berlin im März 2022. Foto: picture alliance / Zoonar | Alexandra Troyan

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Ukrainische Flüchtlinge kommen am Berliner Hauptbahnhof an. Viele ehrenamtliche Helfer kümmern sich um sie. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Vladimir Menck

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Die Ehrenamtlichen geben Informationen oder dolmetschen. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Vladimir Menck

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Flüchtlinge aus dem ukrainischen Kriegsgebiet im März 2022 Hauptbahnhof Berlin. Foto: picture alliance/dpa | Paul Zinken

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Auch private Unterkünfte werden vermittelt. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Jean MW



Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Hier wird eine Unterkunft für ein bis zwei Nächte für Durchreisende angeboten. Foto: picture alliance/dpa | Paul Zinken

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Lebensmittel und Hygieneartikel werden am Berliner Hauptbahnhof verteilt. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Vladimir Menck

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Großer Andrang von Geflüchteten an den provisorischen Ausgaben für Hilfsgüter. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Ein Berliner Bär mit der Aufschrift "Willkommen" vor dem Info-Point Ukraine Ankunfszentrum am Hauptbahnhof. Foto: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Ehrenamtliche Helfer der Initiative Spendenbrücke Ukraine sortieren im ehemaligen Flughafen Tempelhof Spenden. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen



Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland "Stand with Ukraine": Banner am Neuen Museum in Berlin. Foto: picture alliance / Shotshop | K-H Spremberg

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Solidarität: Viele Menschen kommen zum Friedenskonzert "Sound Of Peace" am Brandenburger Tor am 20. März 2022. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Ein Peace-Zeichen bei der Friedenskundgebung "Sound of Peace". Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Am 29. Mai 2022 versammeln sich Menschen für ein Charity-Konzert am Brandenburger Tor. Ukrainische Flaggen sind allgegenwärtig. Foto: Michael Kuenne/picture alliance/ZUMAPRESS.com

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Die Eurovisions-Gewinner Kalush Orchestra beim Benefizkonzert "Save Ukraine #StopWar" am Brandenburger Tor im Mai 2022. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress



Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland "Peace" - "Frieden": Eine blau-gelbe Lichterkette an einem Baum in Berlin-Prenzlauer Berg. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Infos für Geflüchtete: An einem Stand in der Markhalle Neun in Berlin liegen Flyer in englischer und ukrainischer Sprache. Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Weitere Flüchtlinge reisen an: Mitarbeiter nehmen die Daten im Ukraine-Ankunftszentrum Tegel auf (November 2022). Foto: picture alliance/dpa | Carsten Koall

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Rund 800 Flüchtlinge aus der Ukraine sind im Dezember 2022 in Containern einer Flüchtlingsunterkunft auf dem Tempelhofer Feld untergebracht. Foto: picture alliance / Jochen Eckel

Solidarität mit der Ukraine: Bilder aus Deutschland Kundgebung für Solidarität mit der Ukraine auf dem Gendarmenmarkt in Berlin im Oktober 2022. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Die Verständigung mit Ira war einfach: Sie spricht Englisch. Und sie kam, trotz aller Sorgen um Mann, Eltern und Freunde in der Ukraine, mit einer optimistischen Grundhaltung und Tatkraft an. „Ist was ist“ wurde zu einem geflügelten Wort in meinem Haus. Mit anderen Worten: Man kann die Situation nicht ändern, aber das Beste daraus machen. Ich versuchte, so viel Normalität wie möglich zu schaffen, wohl wissend, dass an einer Fluchtsituation nichts normal sein kann.

Aber ich wollte vor allem für die Kinder Normalität simulieren. Das hängt mit meiner Familiengeschichte zusammen: Meine Mutter wurde im Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat vertrieben. Sie litt zeitlebens unter dem Verlust und dem Gefühl, nicht willkommen zu sein. Als Kind musste sie ständig leise sein, Rücksicht nehmen, viele Male umziehen. Sie trug Kleidung, die keiner mehr wollte, und wuchs mit dem Gefühl auf, weniger Rechte als andere zu haben.

Geflüchtete in Deutschland: Mit der Zeit ändern sich die Bedürfnisse

Das sollte der ukrainischen Familie nicht passieren. Also organisierte ich Ausflüge, nahm die Gäste zu Feiern mit, gab ihnen viel Raum in meinem Haus. Mutter und Kinder bezogen unseren Hobbyraum, bekamen das Gästebad, in der Küche wurde statt deutscher Kartoffelsuppe von Ira Borschtsch gekocht. Die ukrainischen Kinder nahmen am Homeschooling ihrer Schule in Kiew teil, nachmittags besuchten sie ein deutsch-ukrainisches Zirkusprojekt. Ira fand Deutschland noch besser als seinen Ruf und Potsdam surreal schön: die freundlichen Menschen, die sauberen Straßen und Trams, die Havel, Schloss Sanssouci.

Gemeinsam am Tisch: Das kam anfangs häufig vor. Foto: Jörg Krauthöfer/Funke Foto Services

Doch je länger der Krieg dauerte, je weiter eine schnelle Rückkehr in die Ukraine in die Ferne rückte, desto mehr sank die Stimmung, und die Bedürfnisse der Gäste veränderten sich. Statt Ablenkung und Ermutigung war konkrete Unterstützung gefragt: bei der Suche nach Schulplätzen, einer Sprachschule, finanziellen Hilfen, beruflichen Perspektiven. Es entstand die Idee, sich in Deutschland ein Leben aufzubauen, später auch gemeinsam mit Dima, Iras Mann.

Alltag im Behörden-Dschungel

Nicht nur Privatpersonen, auch der Staat signalisierte ukrainischen Geflüchteten sofort nach Kriegsausbruch unbürokratische, verlässliche Hilfe. Ein ukrainischer Pass garantierte ein zweijähriges Aufenthaltsrecht samt Arbeitserlaubnis, Anspruch auf Sozialleistungen und medizinische Versorgung, anfangs gab es sogar kostenfreie Mahlzeiten in öffentlichen Kantinen. „Magic passport“ nannten Ira und ich ihren Pass scherzhaft, und wir lachten darüber angesichts einer Welt, die aus den Fugen geraten war, die sich voller Unsicherheiten und Bedrohungen zeigte.

Immer neue Formulare und Bescheide: Ira und Beatrix Fricke lesen einen Brief vom Jobcenter. Foto: Jörg Krauthöfer/Funke Foto Services

Doch nun, auf dem Weg durch die deutsche Bürokratie, wuchs der Frust. Wichtige Bescheinigungen gingen verloren, Kopien wurden doppelt und dreifach angefordert, weil das eine Amt nichts vom anderen wusste. Ira und ich füllten unzählige Formulare aus, schrieben E-Mails und Briefe, viele sind bis heute unbeantwortet. Telefonleitungen waren nicht besetzt, die Sachbearbeiter wurden von Security-Männern abgeschirmt und waren nicht erreichbar. Und wenn man sie doch antraf, etwa nach mehrstündigem Warten in der Ausländerbehörde, waren sie häufig unwillig oder unfreundlich. „Warum gibt es hier so viel Papier?“, fragte mich Ira. „In der Ukraine kann ich Anträge digital stellen und bekomme schnell eine Auskunft oder einen Termin.“

Die Grundschule schwieg sich ebenfalls aus. Ein Schulplatz? Ohne medizinische Grunduntersuchung ging nichts. Doch der früheste Termin war erst mehrere Wochen später. Ich begann mich zu ärgern. Über die offensichtlich überforderte Potsdamer Stadtverwaltung, die uns mit den vielen Fragen und Problemen allein ließ. Die Ämter, die nicht leisteten, was sie hätten leisten müssen. Aber auch über Ira. „Ist was ist“, die Haltung, sich mit widrigen Gegebenheiten abzufinden, trug nicht mehr.

Von Beamten behandelt wie eine lästige Fliege

Ich versuchte, mich in Iras Lage zu versetzen: Sie bangte um ihre Existenz und konnte nicht verstehen, warum auf das anfangs so herzliche Willkommen und vollmundige Versprechungen keine Taten folgten. Aber unter ihrer Unzufriedenheit wollte ich auch nicht leiden. Die Ukraine wurde in ihren Erzählungen immer gloriöser, Deutschland immer fragwürdiger. Ich versuchte, mich in Verständnis zu üben, mein Land zu erklären, zu vermitteln. Aber das wurde immer anstrengender. Und so war ich auch enttäuscht und ärgerlich auf mich selbst: Müsste ich nicht viel geduldiger, großmütiger sein?

Letztendlich ist die Erklärung einfach: Ira war im Alltag in Deutschland angekommen, und die Stimmung hatte sich verändert. Die Kriegsbilder im Fernsehen waren von anderen Nachrichten verdrängt worden. Statt eines Atomkriegs fürchteten die Menschen nun, dass sie angesichts der hohen Energiepreise ihre Rechnungen nicht mehr würden bezahlen können. Die ukrainischen Flaggen waren längst aus dem Stadtbild verschwunden, stattdessen breiteten sich Erzählungen über angeblich undankbare, fordernde Ukrainer in den sozialen Medien aus. Die Hilfsbereitschaft war versiegt, die Wohnungstüren wieder geschlossen.

Auch meine Nachbarn äußerten keine Anteilnahme mehr. Sie waren froh, heil davongekommen zu sein. „Ich wusste ja gleich, dass in der Verwaltung nichts funktioniert, dass der Krieg lange dauern wird“, sagten sie. „Gut, dass wir keine Gastfamilie aufgenommen haben.“ Ich fühlte mich als ehrenamtliche Helferin oft unverstanden, allein gelassen und – genauso wie Ira – von Behörden behandelt wie eine lästige Fliege.

Zusammenleben in der Familie: Die Probleme hören nicht auf

Ein halbes Jahr nach Iras Ankunft hatten wir einen Rhythmus gefunden. Abseits des Papierkriegs gab es viele gute Momente: Häufig aßen und lachten wir zusammen. Sie erzählte mir von ihrer Familie, ihrem Studium, ihrem Job im Marketing, ihrer kleinen Bekleidungsfirma. Die Kinder bewegten sich im Haus nicht so locker, wie ich es mir gewünscht hätte. Doch es gab andere schöne Dinge für sie: das Zirkusprojekt, einen Besuch der Großeltern und des Vaters im Sommer, auch in der deutschen Schule waren sie inzwischen angekommen. Im Oktober 2022 zog der Ehemann und Vater Dima, 39, mit in mein Haus ein. Ich unterstützte das. Nicht nur ein Gewehrschuss, auch eine lange Trennung kann eine Familie zerstören.

Dima bringt zudem die besten Voraussetzungen für ein Leben in Deutschland mit: Er ist gut ausgebildet, zupackend, spricht Deutsch. Mit seiner Ankunft änderte sich allerdings die Atmosphäre. Plötzlich lebte eine komplette Familie in meinem Haus, nach ihren eigenen Regeln, mit ihren eigenen Ritualen und Zielen, mit noch mehr Problemen, noch mehr Fragen.

Ira lernt in einem Integrationskurs Deutsch. Im Wohnraum der Gastfamilie macht sie Hausaufgaben. Foto: Jörg Krauthöfer/Funke Foto Services

Meine Kinder begannen zu revoltieren: Das eigene Zuhause wurde ihnen fremd, sie wollten den Raum und meine Aufmerksamkeit zurück. Ich fühlte mich zerrissen zwischen den verschiedenen Bedürfnissen. Ich wollte meinen Kindern doch vermitteln, wie man gibt und teilt: Warum zogen sie nun eine Grenze?

Trotz aller Konflikte: Aufgeben wollte ich nicht

Es war eine Grenze, die viele Gastfamilien schon viel früher gezogen hatten. Vier Wochen, maximal zwei oder drei Monate: Danach überlassen die meisten Gastgeber ihre Gäste wieder ihrem Schicksal, auch wenn sie in eine Flüchtlingsunterkunft ziehen müssen. Ich wollte nicht aufgeben. Zelt, Container? Doch nicht für diese Familie, dachte ich. Außerdem hatte ich mir vorgestellt, dass die Familie nun alle Kraft daransetzen würde, sich ein eigenes Heim zu schaffen. Doch das geschah nicht.

Es mag damit zusammenhängen, dass man in der Ukraine häufiger mit der Großfamilie zusammenwohnt, auch wenn man sich auf die Nerven geht, dass die Ansprüche an Wohnraum und Privatsphäre nicht so hoch sind wie in Deutschland. Außerdem waren für Ira und Dima andere Themen wichtiger, vor allem die Jobsuche. „Kein Stress“, sagte Dima. „Uns geht es prima hier bei dir.“

Doch ich hatte Stress, denn meiner Familie ging es nicht mehr prima. Also ging ich, zunehmend wütend und überfordert von all den Widersprüchen in meinem Haus, für die Familie auf Wohnungssuche. In Potsdam ein nahezu aussichtsloses Unterfangen.

Wohnungsnot in Deutschland: Die Sammelunterkunft droht

Im Durchschnitt wartet man in Potsdam ein Jahr auf eine Wohnung. Das Wohnungsamt, erste Anlaufstelle für Geflüchtete, hat keine Wohnungen im Angebot, sondern nur eine Warteliste. Bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Pro Potsdam werden die Besichtigungstermine per Losverfahren vergeben, die Wohnungen nach einem Punktesystem verteilt. Auf dem privaten Wohnungsmarkt spielt das Einkommen die größte Rolle, eine ukrainische Familie hat damit so gut wie keine Chance. Lückenlose Gehaltsbescheinigungen für ein Jahr bei einem soliden deutschen Unternehmen kann kein Geflüchteter vorweisen.

Nachdem zahllose Briefe, Gespräche und Besichtigungstermine erfolglos waren, meldete ich Ira und mich bei der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters an. Im Dezember 2022 trafen wir Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert. Wir baten um Unterstützung bei der Wohnungssuche, er sagte sie zu. „Halten Sie durch“, raunte er mir beim Abschied zu. Seitdem sind zwei Monate vergangen, aus dem Stadthaus habe ich nichts mehr gehört.

Notunterkunft für Geflüchtete: Feldbetten in der Orangerie der Biosphäre Potsdam zwischen Palmen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mein Haus, so fühlt es sich an, ist zum Gegenstand einer Kalkulation geworden. Angesichts der Wohnungsnot verschließt man Augen und Ohren, als wäre das eine Lösung. Die kleine Miete, die ich seit einiger Zeit bekomme, finanziert von der Stadt Potsdam, erscheint mir als Mittel, um sich freizukaufen von Verantwortung. Doch ich will mein Haus nicht vermieten, es ist von der Bauweise her auch gar nicht geeignet für eine dauerhafte Vermietung. Ich wollte eine temporäre Zuflucht bieten, ich hatte humanitäre Motive. Der Mietvertrag und die Aufwandsentschädigung mögen die Stadt Potsdam und meine Gastfamilie beruhigen. Für mich sind sie ein Ärgernis, weil sie Dinge festschreiben, die nicht festgeschrieben werden sollten.

Natürlich hätte ich die Familie jederzeit in eine Sammelunterkunft schicken können. Doch zum Glück haben wir mittlerweile eigeninitiativ eine Wohnung gefunden. Am 15. März können Ira, Dima und die Mädchen dort einziehen.

Mammutaufgabe Integration

Damit neigt sich unser Zusammenleben dem Ende zu. Hat unsere Geschichte ein Happy End? Ich sehe das zwiespältig. Aus unserem Miteinander ist innerhalb eines Jahres ein Nebeneinander geworden. Ich habe viel gelernt, doch nicht nur Gutes. Die Erfahrungen mit den Behörden haben mir gezeigt, wie viele Engpässe und Rückstände es in Deutschland gibt. Ich mache mir Sorgen um die vielen Ehrenamtlichen, die wie ich an ihre Grenzen kommen und von denen es doch nicht genug gibt. Ira sagte öfters zu mir: „Warum tust du das alles? Wer gut ist, landet in der Hölle.“ Manchmal fühlte ich mich tatsächlich so.

Die Geflüchteten bräuchten viel mehr Kontakte, um sich in einem fremden System, in anderen Denkweisen zurechtzufinden. Dafür braucht es Vertraute und Freunde. Diese zu finden braucht Zeit. Und nicht alle Menschen sind offen und dazu bereit, sie haben genug mit ihrem eigenen Leben zu tun – Einheimische wie Geflüchtete. Es erscheint leichter sich zurückzuziehen, auf seinen Standpunkten zu beharren. Aus dem Nebeneinander kann so ein Gegeneinander werden. Das macht mir Angst.

Geflüchtete in Deutschland: Wertvolle Zeit wird verschenkt

Nicht alles können Behörden und Politiker richten. Doch es wird wertvolle Zeit verschenkt, wenn Geflüchtete ihre Zeit in Containern und Maßnahmen verbringen anstatt an einer Arbeitsstelle. Meine Gastfamilie macht in dieser Hinsicht vieles richtig. Ira hat mittlerweile einen Minijob. Zudem lernt sie in einem Integrationskurs Deutsch. Die Kinder schließen Freundschaften. Ihr Wunsch, in die Ukraine zurückzugehen, verblasst.

Dima arbeitet Vollzeit als Anlagenmechaniker. Eine Arbeit, die er sich ebenfalls eigeninitiativ besorgt hat. Das Jobcenter hatte keine Angebote für ihn, die Sachbearbeiterin wollte ihn in eine Qualifizierungsmaßnahme stecken. Fast hätte Dima dies von seiner Überzeugung, arbeiten gehen zu wollen, abgebracht. Schließlich will man als Neuankömmling in Deutschland nichts falsch machen. Warum, frage ich mich, hat ihn das Jobcenter so schlecht beraten, wenn gleichzeitig nach Fachkräften gerufen wird?

Viele Geflüchtete wollen mittlerweile langfristig bleiben: Nach einer Befragung aus dem Oktober 2022 sind es 37 Prozent. Knapp die Hälfte der Deutschen sind der Meinung, das Ukrainerinnen und Ukrainer gut integriert werden können. Meine Gastfamilie hat durch ihre Motivation, ihren Fleiß und ihre Kompetenzen gute Chancen in Deutschland. Es ist keine Option für sie, sich auf staatlichen Hilfen auszuruhen. Sie wollen eine Bereicherung sein. Damit das gelingt, braucht es jedoch jeden einzelnen. Integration ist eine Mammutaufgabe, man kann sie nicht delegieren. Das habe ich verstanden. Es kommt auf jeden von uns an.

