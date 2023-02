Aus für Diesel und Benziner: Was Autofahrern Sorgen macht muss

Das Ende für Benziner und Diesel in Europa ist absehbar: Vertreter der Mitgliedsstaaten und des EU-Parlaments haben sich darauf geeinigt, dass ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen in der EU zugelassen werden dürfen. Es soll jedoch Ausnahmen geben.

EU besiegelt Verbrenner-Aus von 2035 an

Berlin. Das Verbrenner-Aus ist so gut wie besiegelt. Doch es gibt politische Fehler in dem entsprechenden Gesetz. Was angepackt werden muss.