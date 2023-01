Kommentar Neueste Terrorwelle in Israel: Stoppt den Teufelskreis!

Einen Tag nach dem blutigen Anschlag vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem sind bei einem weiteren Schusswaffenangriff nahe der Jerusalemer Altstadt zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei handelte es sich bei dem Schützen um einen 13-jährigen Palästinenser.

Abermals Anschlag auf Israelis in Ost-Jerusalem

Abermals Anschlag auf Israelis in Ost-Jerusalem

Beschreibung anzeigen

Berlin. Palästinenser feiern Terroranschläge, Israel will leichter Waffenscheine an Zivilisten vergeben. Was jetzt im Nahen Osten nötig ist.