US-General: Krieg mit China in zwei Jahren

Das passt der US-Regierung vor dem bevorstehenden Besuch von Außenminister Tony Blinken in Peking gar nicht: Ein Vier-Sterne-General der Luftwaffe hat in einem internen Rundbrief an seine Top-Kommandeure die Ansicht geäußert, dass es zwischen den Vereinigten Staaten und China in zwei Jahren zum Krieg kommen werde.

„Ich hoffe, ich täusche mich. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden”, heißt es wörtlich in dem Schreiben von Mike Minihan, dessen Echtheit das Pentagon bestätigt hat.

USA: Droht ein Krieg mit China?

Der Top-Militär erklärt in seinem Papier, das als Appell an erhöhte Einsatzbereitschaft verstanden wird, dass Chinas Präsident Xi Jinping anstehende Wahlen in Taiwan und die Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA nutzen könnte, um die von Peking beanspruchte Insel ein Jahr später anzugreifen. Präsident Joe Biden hatte zuletzt für diesen Fall mehrfach damit gedroht, Taiwan militärisch zu verteidigen.

General Minihan steht dem „Air Mobility Command” vor, eine Art Logistik-Zentrum für sämtliche Aktivitäten der US-Luftwaffe in Übersee, das über 50.000 Soldaten und 500 Flugzeuge verfügt. Außerdem war er Vize-Chef des Indo-Pazifik-Kommandos, das im Falle einer militärischen Auseinandersetzung mit China die Federführung hätte.

Der Sender NBC hatte zuerst über Minihans Äußerungen berichtet. Das Verteidigungsministerium erklärte, die Lagebeurteilung des Generals reflektierte nicht die Meinung des Pentagons

