Iran löst Sittenpolizei auf: Nur ein „Ablenkungsmanöver“?

Die iranische Schauspielerin Soheila Golestani führt in einem Video eine Protestaktion gegen die Regierung ihrer Heimat an. Gemeinsam mit weiteren Frauen posiert sie ohne Kopftuch stumm vor der Kamera, auch mehrere Männer nehmen an der Solidaritätsbekundung teil.

Mehr als zwei Monate nach Beginn der Proteste im Iran ist die Sittenpolizei nach Justizangaben aufgelöst worden. „Die Sittenpolizei hat nichts mit der Judikative zu tun und wurde von denen, die sie geschaffen haben, abgeschafft“, sagte Generalstaatsanwalt Mohammed Dschafar Montaseri am Samstagabend nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna in der zentraliranischen Stadt Ghom.

Im Iran finden seit Wochen Proteste statt. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini – sie war Mitte September von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die Kleiderordnung für Frauen verstoßen haben soll. Nach Angaben eines Generals der Revolutionsgarden vom Dienstag wurden mehr als 300 Menschen im Zusammenhang mit den Protesten getötet.

Berichte: Krisengipfel im iranischen Parlament

Medienberichten zufolge traf sich Präsident Ebrahim Raisi am Sonntag mit mehreren Ministern zu einem Krisengipfel. Auf der Agenda des nicht-öffentlichen Treffens im Parlament in Teheran stünden die jüngsten Entwicklungen im Land, berichtete die Agentur Isna am Sonntag. Am Samstagabend hatte Raisi sich nach Angaben des Präsidialamts mit Parlamentspräsident Mohammed-Bagher Ghalibaf und Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi beraten.

Es gab keine Details dazu, worüber genau auf dem Krisengipfel am Sonntag gesprochen werden sollte. Im Vorfeld gab es Spekulationen, es könnte um Forderungen der Demonstranten gehen. Zu diesen gehören unter anderem die Revision der iranischen Verfassung und die Aufhebung des Kopftuchzwangs, aber auch Neuwahlen oder ein Referendum zum Aufbau des politischen Systems des Landes. Beobachter allerdings hatten keine großen Erwartungen an das Treffen.

Raisi betont immer wieder, dass der Iran zwar gegenüber Kritik tolerant sei, nicht aber gegenüber vom Ausland gesteuerten und von deren Söldnern ausgeführten Ausschreitungen, wie er die Proteste beschreibt. Außerdem behauptet der Kleriker, dass die iranische Verfassung zu den fortgeschrittensten der Welt zähle und keine Veranlassung bestehe, diese zu verändern.

Sittenpolizei kontrollierte Einhaltung der Kopftuchpflicht

Die Sittenpolizei, die auf Irans Straßen seit 2006 unter anderem die Einhaltung der Kopftuchpflicht kontrollierte, war unter dem ultrakonservativen Staatschef Mahmud Ahmadinedschad gegründet worden.

Am Freitag hatte Generalstaatsanwalt Montaseri angekündigt, dass das iranische Parlament und die Justiz das Gesetz überprüfen, das Frauen zum Tragen eines Kopftuchs verpflichtet. „Das Parlament und die Justiz arbeiten“ an diesem Thema, sagte er. Angaben dazu, was an dem Gesetz geändert werden könnte, machte er aber nicht.

Kritiker reagieren skeptisch auf die Auflösung der Sittenpolizei

Kritiker der politischen Führung reagierten verhalten auf die Ankündigung, dass die Sittenpolizei aufgelöst werde. Auf Twitter forderten Aktivistinnen und Aktivisten die Aufhebung der Kopftuchpflicht. „Frauen müssen überall ohne Kopftuch verkehren können“, schrieb ein iranischer Aktivist auf Twitter. Und dies sei „nur der erste Schritt“.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hält die Auflösung der Sittenpolizei im Iran für ein Ablenkungsmanöver der politischen Führung: „Das Regime steht vor dem Zusammenbruch und versucht, sich mit Ablenkungsmanövern zu retten“, sagte Djir-Sarai dieser Redaktion. „Die Mehrheit der Menschen kennt die Lügen der Führung und lässt sich nicht beirren.“ Sie wollten die Abschaffung der Islamischen Republik, erklärte Djir-Sarai, der selbst im Iran geboren wurde. (bef/dpa/afp)

