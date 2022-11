Scholz: Brauchen F-35-Kampfjets für nukleare Teilhabe

Mi., 30.11.2022, 19.53 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will in Kürze die Bestellung des US-Kampfjets F-35 unter Dach und Fach bringen. Bei einer Sicherheitskonferenz in Berlin sagte er, die US-Jets seien notwendig, damit Deutschland innerhalb der Nato weiter einen "Beitrag zur nuklearen Teilhabe" leisten könne.

