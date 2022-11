Scholz: Wir unterstützen die Ukraine "as long as it takes"

Mi., 30.11.2022, 19.23 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat auf der Berliner Sicherheitskonferenz der Ukraine die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesagt. Die Unterstützung gelte "for as long as it takes", sagte Scholz.

