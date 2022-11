Einbürgerung: Das plant Nancy Faeser – gespaltene Reaktionen

Die einen sehen eine lang überfällige Reform, die anderen fürchten den Ausverkauf der deutschen Staatsbürgerschaft: Die Pläne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), das Staatsbürgerschaftsrecht zu reformieren, werden hitzig debattiert. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Unter welchen Bedingungen können Ausländer sich derzeit einbürgern lassen?

Wer seit acht Jahre in Deutschland lebt und ein Aufenthaltsrecht hat, dass unbefristet oder „auf Dauer angelegt“ ist, kann eine Einbürgerung beantragen. Bewerberinnen und Bewerber müssen sich zum Grundgesetz bekennen, nachweisen, dass sie mindestens auf dem Niveau B1 Deutsch sprechen und schreiben können und einen „Einbürgerungstest“ bestehen, bei dem in 33 Fragen grundlegendes Wissen über Staat und Gesellschaft in Deutschland geprüft wird.

Voraussetzung ist bislang außerdem, dass man seinen eigenen Lebensunterhalt sichern kann, nicht wegen einer Straftat verurteilt worden ist und sich in die „deutschen Lebensverhältnisse“ einordnet, was das Bundesinnenministerium in erster Linie darauf bezieht, dass Mehrfachehen nicht möglich sind. Wer sich einbürgern lässt, muss in der Regel seine bisherige Staatsbürgerschaft aufgeben.

Bewerberinnen und Bewerber, die erfolgreich einen Integrationskurs besucht haben, können den Antrag schon nach sieben Jahren stellen, bei „besonderen Integrationsleistungen“ auch schon nach sechs. Die Einbürgerung kostet für Erwachsene 255 Euro.

Einbürgerung: Was soll sich jetzt ändern?

Der Gesetzentwurf von Innenministerin Faeser, der dieser Redaktion vorliegt, soll Menschen schon nach fünf Jahren eine Einbürgerung möglich machen. In Ausnahmen könnte ein Migrant schon nach drei Jahren Deutscher werden, wenn er „besonders gut integriert ist“, etwa gutes Deutsch spricht, „herausragende Leistungen in Schule oder Beruf“ erzielt, sich ehrenamtlich engagiert. „Leistung soll sich lohnen“, sagt Faeser.

Kinder von ausländischen Eltern, die in Deutschland geboren sind, erhalten „vorbehaltlos“ die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn mindestens ein Elternteil seit mehr als fünf Jahren mit einem Aufenthaltstitel in Deutschland lebt. Faeser will „Integration von Anfang an“. Auch Mehrstaatigkeit ist künftig möglich. Bisher ist das nur in Ausnahmen möglich, etwa innerhalb der EU.

Gerade aus der Generation der „ersten Gastarbeiter“ leben viele seit Jahrzehnten in Deutschland, arbeiten hier, haben Familie – aber noch immer nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Auch hier will die Innenministerin den Zugang erleichtern – und auf den bisher verpflichtenden schriftlichen Sprachnachweis verzichten. Es reicht, wenn die Menschen sich verständigen können. Auch der Einbürgerungstest fällt in diesem Fall weg.

Bundesregierung: Wie begründet die Ampel ihre Pläne?

Schon im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP angekündigt, ein „modernes Staatsangehörigkeitsrecht“ zu schaffen. „Dazu gehört, dass wir schneller, besser und mehr einbürgern“, sagte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, dieser Redaktion.

Hintergrund ist auch, dass die Bundesrepublik angesichts des Fachkräftemangels in zahlreichen Branchen und der demografischen Entwicklung dringend Zuwanderung braucht: Es gehe auch „um die Stärke unseres Landes, denn wir brauchen Fach- und Arbeitskräfte, die gerne zu uns kommen und bleiben“, sagte die SPD-Politikerin. Längst ist ein globaler Wettbewerb um Zuwanderung gewachsen, Staaten buhlen um Migranten, die sie als Arbeitskräfte brauchen.

So richtig einig steht die Koalition aber offenbar nicht hinter dem Vorhaben. Denn während die Grünen Faesers Pläne befürworten, gibt es in Teilen der FDP offenbar Zweifel. Bijan Djir-Sarai, Generalsekretär der Liberalen, hatte der „Rheinischen Post“ gesagt, jetzt sei nicht der Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts. „Es gibt bisher keinerlei Fortschritte bei der Rückführung und Bekämpfung der illegalen Migration.“ Ähnlich äußerte sich Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied im Parteivorstand.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr dagegen sagte dieser Redaktion, Migration müsse in den Arbeitsmarkt gelenkt werden. Daran müsse sich das Staatsangehörigkeitsrecht orientieren. „Wer hart arbeitet und gut integriert ist, soll die Möglichkeit bekommen Deutscher zu werden“, sagte Dürr. „Wer sich nicht integrieren will, muss das Land wieder verlassen. Beides gehört zusammen.“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Foto: Kay Nietfeld / dpa

Pläne zur Einbürgerung: Was sagen Opposition und Zivilgesellschaft?

Die Union hält von den Plänen der Regierung gar nichts und kritisiert sie lautstark. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf der Ampel-Koalition vor, die deutsche Staatsbürgerschaft zu „verramschen“ – das fördere nicht die Integration, „sondern bezweckt geradezu das Gegenteil und wird zusätzliche Pulleffekte bei der illegalen Migration auslösen“, sagte Dobrindt. Belege nannte er dafür nicht.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete und Innenexperte Stefan Heck sprach von einer „inflationären Vergabe deutscher Pässe“. Und der Parlamentarische Geschäftsführer der Union, Thorsten Frei (CDU), kritisierte, dass der Besitz mehrerer Staatsbürgerschaften viel einfacher werden soll. Die doppelte Staatsbürgerschaft zum „Standardfall“ zu erklären sei höchst problematisch, sagte er der „Rheinischen Post“. „Das wäre kein Beitrag zum besseren Zusammenleben, sondern zur Spaltung der Gesellschaft.“

Linkspartei-Chefin Janine Wissler dagegen schrieb auf Twitter, eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts sei dringend nötig, und kritisierte die Linie der Union scharf. Dass durch eine Erleichterung der Einbürgerung die Staatsbürgerschaft „verramscht“ und ohne Leistung vergeben werde, sei ein „beklopptes Argument“, sagte Wissler: „Ich habe meine Staatsbürgerschaft, wie die meisten Deutschen, mit Geburt ‚einfach so‘ bekommen und nichts dafür geleistet.“

Die Türkische Gemeinde dagegen lobt die Reformpläne. Die Initiative sei ein „Paradigmenwechsel“, sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht entspricht nicht mehr der Realität unserer Tage; es muss von Grund auf angepackt werden“, sagt er. Es gehe auch darum, eine gewisse Gleichstellung zu erreichen und damit mehr Menschen politische Partizipation zu ermöglichen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

