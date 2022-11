Ukraine: Sorgen vor hartem Winter im Donbass

Sa., 26.11.2022, 19.24 Uhr

"Was sollen wir also tun? Hier sterben?", fragt Tatjana Kutepowa. Die Bewohnerin von Lyman im Osten der Ukraine sorgt sich vor dem kommenden Winter. Seit dem Frühjahr gibt es weder Gas noch Strom. An Brennholz fehlt es auch. Geblieben sind nur die, die zu arm oder zu alt sind, um zu fliehen.

