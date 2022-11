Schottische Regierungschefin kämpferisch - Gericht in London lehnt neues Referendum ab

Mi., 23.11.2022, 15.53 Uhr

Nach den vorerst gescheiterten Plänen für ein neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland hat sich Regierungschefin Nicola Sturgeon kämpferisch gezeigt. Die nächste Parlamentswahl im Vereinigten Königreich werde ein "De-Facto-Referendum sein", sagte sie in Edinburgh. Der Oberste Gerichtshof in London hatte ein Referendum abgelehnt.

