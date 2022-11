Israel: Zwei Explosionen erschüttern Haltestellen in Jerusalem

Zwei Explosionen haben am Mittwoch Bushaltestellen in Jerusalem erschüttert. Dutzende Menschen wurden verletzt.

Am Mittwoch sind bei Explosionen an zwei Bushaltestellen in Jerusalem mindestens 15 Menschen verletzt worden. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes schwebte mindestens einer der Verletzten in Lebensgefahr. Die erste Explosion ereignete sich an einer Haltestelle am Stadtrand, dabei wurden sieben Menschen verletzt.

Kurz darauf gab es Berichte über eine weitere Explosion an einer Haltestelle in Ramot nördlich der Stadt. Rettungskräfte kümmerten sich dort um drei Verletzte. Der genaue Hintergrund der Vorfälle war zunächst unklar.

Explosionen in Jerusalem: Ermittlungen laufen

Der israelische Armee-Rundfunk sprach von einem Sprengsatz, der detoniert sei. Die Polizei wollte das zunächst nicht bestätigen. Die Ermittlungen laufen.

In Jerusalem hatte es in der Vergangenheit immer wieder Anschläge militanter Palästinenserorganisationen gegeben. Die Polizei sperrte wegen der Explosion am Stadtrand die Schnellstraße nach Tel Aviv. (pcl/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.

