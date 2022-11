FIFA-Boss wirbt bei G20 für Waffenruhe während der WM

Di., 15.11.2022, 13.23 Uhr

Kurz vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar am Sonntag hat FIFA-Präsident Gianni Infantino beim G20-Gipfel in Indonesien für eine Waffenruhe in der Ukraine während der Endrunde geworben. "Meine Bitte an Sie alle ist, über einen vorübergehenden Waffenstillstand für einen Monat während der Weltmeisterschaft nachzudenken", sagte der Chef des Weltverbands in seiner Rede.

