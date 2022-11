Scholz mahnt in China Einhaltung der Menschenrechte an

Fr., 04.11.2022, 13.24 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch in China die Einhaltung der Menschenrechte angemahnt. Er bezog sich dabei auch ausdrücklich auf die Unterdrückung der Uiguren in der Provinz Xinjiang. Dies sei keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas, sagte Scholz in Peking.

