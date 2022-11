USA: Nancy Pelosi entgeht Attentat - Angreifer hatte schlimme Pläne

Versuchte Entführung, versuchter Mord, Einbruch, Attacke mit einer tödlichen Waffe, Freiheitsentzug eines älteren Menschen, schwere Körperverletzung, Angriff auf ein Familienmitglied eines US-Beamten: Die massiven Delikte, die David DePape nach seinem Hammerangriff auf den Ehemann der Anführerin der US-Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, vorgeworfen werden, könnten den 42-Jährigen im Fall einer Verurteilung bis ans Lebensende hinter Gitter bringen.

Der in den sozialen Medien mit Verschwörungstheorien – von der antisemitischen Auschwitz-Lüge über erfundene Kinderpädophilie bei den Demokraten bis hin zum angeblichen Wahlbetrug gegen Donald Trump – hantierende DePape wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Er hatte seine politischen Gewaltmotive ausführlich nach der Festnahme am Freitag in San Francisco gegenüber der Polizei dargelegt.

Danach galt sein Attentat der Frau von Paul Pelosi, die zur Tatzeit nicht an der Westküste war. Nach dem Einbruch in das Privathaus der Pelosis schrie er mehrfach: „Wo ist Nancy? Wo ist Nancy?“

DePape wollte an der Nummer drei im amerikanischen Staatsgefüge ein Exempel statuieren. Sie sei hauptverantwortlich für „Lug und Trug“, den die Demokraten verbreiteten, sagte er. Wenn sie ihm die „Wahrheit“ gestehen würde, wollte er sie davonkommen lassen.

Massive Hammerschläge: 82-Jähriger wird mehrfach operiert

Wenn sie „lügt“, wollte er ihr die Kniescheiben zertrümmern, erklärte er den Ermittlern. Mit dem Ziel, dass die 82-Jährige im Rollstuhl in den Kongress in Washington gefahren würde. DePape brachte eigens zwei Hämmer, Kabelbinder, Klebeband und ein Seil im Rucksack mit ins Haus der Pelosis.

Als die Polizei am Tatort eintraf, wurden die Cops Augenzeugen der massiven Hammerschläge, die Paul Pelosi einen Schädelbruch und schwere Arm- wie Gesichtsverletzungen beibrachten. Der 82-Jährige wurde mehrfach operiert. Er befindet sich nach Angaben der Ärzte auf dem Weg der Genesung. Mehr zum Thema: Vorbild Trump: Wahl-Leugner streben in Amerika an die Macht

Obwohl die Aussagen des Täters klar und in die offiziellen Schriftsätze der Justiz eingeflossen sind, halten Teile der Republikanischen Partei an der Mär fest, Paul Pelosi sei in ein sexuelles Abenteuer verwickelt gewesen. Der älteste Sohn von Ex-Präsident Donald Trump, Donald jr., twitterte ein Bild mit einer Unterhose und einem Hammer und schrieb dazu: „Ich habe mein Paul-Pelosi-Halloween-Kostüm fertig.“

