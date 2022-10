Baerbock: Wahlausgang in Brasilien gibt Hoffnung für Amazonas-Regenwald

Mo., 31.10.2022, 15.24 Uhr

Bundesaußenministerinannalena Baerbock (Grüne) sieht im Sieg von Luis Inácio Lula da Silva bei der Präsidentenstichwahl in Brasilien ein hoffnungsvolles Zeichen gegen die "ungebändigte Abholzung des Regenwaldes". Brasilien können nun wieder ein Antreiber im Kampf gegen den Klimawandel sein, sagte sie in Astana in Kasachstan.

