Brasilien: Stichwahl ums Präsidentenamt extrem knapp

Brasília. Die Präsidentschaftswahl in Brasilien könnte knapper kaum sein. Nach Auszählung von einem Drittel der Stimmen führte Bolsonaro knapp.

Bei der Präsidentschaftsstichwahl in Brasilien haben sich der rechtsradikale Amtsinhaber Jair Bolsonaro und sein linksgerichteter Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva siegesgewiss gezeigt. Umfragen sahen Lula zuletzt vorn - allerdings nur mit einem leichten Vorsprung, der zuletzt noch etwas zurückging.

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien kam es am Sonntagabend (30.10.) zum erwarteten Herzschlagfinale zwischen dem ultrarechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro und seinem linksliberalen Herausforderer Lula da Silva. Nach Auszählung von 42 Prozent der Stimmen führte Bolsonaro gegen 18.15 Uhr Ortszeit mit 50,58 Prozent der Stimmen. Allerdings näherte sich Lula (49,42 Prozent) immer mehr an, je weiter die Auszählung fortschritt.

Auch beim ersten Wahlgang am 2. Oktober hatte Lula erst gegen 19 Uhr die Führung übernommen und am Ende mit klarem Vorsprung gewonnen. Wahlexperten wollten da noch keine Prognose über den späteren Wahlsieger abgeben.

Allerdings begannen sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt Anhänger von Bolsonaro in der Hauptstadt Brasília zu versammeln. Je knapper das Ergebnis bei einer Niederlage des Amtsinhabers ausfallen könnte, desto größer die Gefahr der Nichtanerkennung seines Lagers und möglicher gewalttätiger Ausschreitungen.

Unterstützer von Jair Bolsonaro versammeln sich am Wahltag in der Hauptstadt Brasília. Foto: Ruy BARON / AFP

Brasilien: Wichtigste Wahl nach Ende der Diktatur

Die Entscheidung zwischen dem linksliberalen Herausforderer da Silva (77) und dem rechtsradikalen Bolsonaro (67) galt als die wichtigste Wahl nach Ende der Diktatur im Jahre 1985. Es ging um zwei widerstreitende Ideen von Brasilien. Zur Wahl standen die tropische Variante der ungarischen Autokratie von Viktor Orbán und ein eher sozialdemokratisches Modell wie etwa in Chile.

Bolsonaro würde bei einem Wahlsieg alles daransetzen, sein ultrarechtes Konzept auf Jahrzehnte im größten Land Lateinamerikas zu verankern und die Demokratie perspektivisch abzuschaffen. Lula vertritt dagegen ein inklusives, links-liberales Modell, das soziale Verantwortung und einen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie anstrebt. Die Entscheidung wird die gesamte Region auf Jahre hinaus prägen.

Störungen am Wahltag in Brasilien

Der Wahltag verlief zunächst weitgehend ruhig. Allerdings kam es vor allem im Nordosten Brasiliens, wo Lula stark ist, zu Störungen. Die Verkehrspolizei stoppte mehrfach die extra für den Wahltag eingesetzten öffentlichen Nahverkehrsbusse. „Wir sind sehr besorgt über Berichte über Einsätze der Bundespolizei für Straßenwesen (PRF), die angeblich den Zugang zu Wahllokalen für Wähler verhindern oder verzögern", die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, erklärte die Menschenrechtsorganisation HRW. Auch Lula da Silva kritisierte massiv diese vom Obersten Wahlgericht (TSE) verbotene Praxis der Verkehrspolizei.

Die beiden Kandidaten gaben früh ihre Stimme ab. Lula sagte dabei: „Heute entscheidet das Volk über das Brasilien, das es sich vorstellt“. Der Präsident, der in Rio de Janeiro abstimmte, machte ein Siegeszeichen nach der Wahl und sagte: „Wir werden gewinnen“.

Bolsonaros letzte Amtszeit war ein Desaster

Bolsonaros Amtszeit war ein Desaster. Er leugnete die Corona-Pandemie und ist daher mitverantwortlich für 680.000 Tote. Die Wirtschaft ging in die Knie, der Amazonas wurde im Rekordtempo abgeholzt, die Armut hat dramatisch zugenommen, die Qualität der öffentlichen Bildung und des Gesundheitssystems haben sich verschlechtert.

Dass er dennoch Chancen hat, im Amt zu bleiben, liegt auch daran, dass es kaum einen inhaltlichen Wahlkampf gab. Es wurde nicht über die dringlichen Themen gesprochen, wie die Zunahme der Armut, den strukturellen Rassismus oder die gesellschaftliche und wirtschaftliche Ungleichheit.

