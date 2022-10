Russland gibt Abschluss seiner Teilmobilmachung bekannt

Fr., 28.10.2022, 20.23 Uhr

Russland hat seine Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten binnen etwa eines Monats abgeschlossen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte in einem Gespräch mit Präsident Wladimir Putin, 41.000 von ihnen seien bereits in Militäreinheiten in der Ukraine eingesetzt.

