Iran: Feuer im Ewin-Gefängnis – Leitung bestätigt Vorfall

Im Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran soll es am Samstagabend zu einer Meuterei gekommen sein. Mehrere Videos und Fotos in sozialen Medien sollen Feuer und Explosionen in der Haftanstalt zeigen. Die Gefängnisleitung bestätigte einen Vorfall.

Insassen hätten demnach eine Auseinandersetzung mit den Wärtern begonnen, behauptete die Leitung des Ewin-Gefängnisses. Dabei sei auch das Textillager der Anstalt in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr sei dabei, das Feuer zu löschen.

Die Lage in der Haftanstalt sei jedoch schnell unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Gefängnisleitung der Nachrichtenagentur Irna zufolge mit. Ob die Meuterei im Zusammenhang mit den anhaltenden systemkritischen Protesten im Land stand, wurde in dem Bericht nicht erwähnt.

Das berüchtigte Evin Gefängnis in Teheran brennt! Dort wurden in den letzten Wochen hunderte von Demonstrierenden inhaftiert. Man hört auf dem Video Schüsse. Vor dem Gefängnis stehen jeden Tag zig Familienangehörige und suchen nach ihren Kindern und Verwandten. #IranProtests2022 pic.twitter.com/TkaaDEV8Mj — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) October 15, 2022

Iran: Zahlreiche politische Gefangene in Ewin-Gefängnis

Im Ewin-Gefängnis im Norden Teherans sitzen nicht nur zahlreiche politische Gefangene, sondern auch Demonstrierende, die dort wegen ihrer Teilnahme an den systemkritischen Protesten der vergangenen vier Wochen inhaftiert sind. (dpa/reba)

