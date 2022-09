Berliner zeigen Solidarität mit Protestbewegung im Iran

Do., 29.09.2022, 08.24 Uhr

Am Brandenburger Tor in Berlin zeigen hunderte Menschen ihre Solidarität mit der Protestbewegung im Iran. Die Demonstrationen entzündeten sich am Tod einer jungen Frau nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei im Iran. Die Sicherheitskräfte im Iran gehen mit großer Härte gegen die Demonstrierenden vor.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Justiz, Kriminalität, Politik