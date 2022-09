Putins Optionen im Ukraine-Krieg: Diese drei Optionen bleiben ihm jetzt noch

Berlin Im Ukraine-Krieg bleiben Kremlchef Wladimir Putin drei Optionen. Warum die Referenden in Luhansk und Donezk ihm in die Karten spielen.

Angesichts der Rückeroberung der Gebiete in der ostukrainischen Region Charkiw sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft, dass die russische Armee "in Panik" gerate und ihr nur noch zwei Möglichkeiten blieben: "aus dem Land fliehen oder sich ergeben".

Zum Ukraine-Krieg äußert sich Kremlchef Wladimir Putin selten, strenggenommen: nie. Denn nach eigenem Verständnis führt Russland eine "militärische Spezialoperation" durch, die immerwährend "im Plan" ist. "Der Plan ist nicht Gegenstand von Anpassungen", beteuerte Putin nach dem jüngsten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

In Wahrheit läuft wenig nach Plan. Immerzu müssen Ausreden angepasst werden. Als der Sturm auf Kiew scheitert, ist von einer "Verringerung militärischer Aktivität" die Rede, von einer Konzentration auf den Donbass. Als die Besatzer die Schlangeninsel im Schwarzen Meer aufgeben, sprechen sie von einem "Schritt des guten Willens". Als die Ukraine eine Gegenoffensive startet und die Russen zurückweichen, nennen sie es eine "Umgruppierung."

Die Ausgangslage vor Wintereinbruch hat sich verschlechtert: Hohe Verluste bei Soldaten und Material – zuletzt bei der Luftwaffe –, schlechte Kampfmoral, Nachschubprobleme. Es drängt sich die Frage auf, was Putins nächster Zug ist. Welche Optionen hat er? Im Kern sind es drei: Verhandlungen, Einfrieren des Konflikts oder eine weitere Eskalation.

Verhandlungen: Joachim Krause ist Wissenschaftler, ein Mann, der den Krieg aus der Distanz verfolgt. Bereits Mitte August erklärt er, "man merkt von Woche zu Woche, wie die Optionen der Russen geringer werden". Der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel sagt unserer Redaktion, "es wäre im russischen Interesse, jetzt einen Verhandlungsfrieden anzubieten." Besser gesagt: einen Waffenstillstand.

Putins Optionen: Verhandeln, "einfrieren", kämpfen

Das setzt voraus, dass die Regierung in Moskau rational handelt. Daran gibt es Zweifel. Deutschlands renommiertester Historiker Heinrich August Winkler macht in Putins Politik "einen selbstzerstörerischen Zug" aus.

Als der Krieg ein Monat alt ist, setzen sich beide Seiten in Istanbul an einen Tisch und reden über eine Feuerpause. Damals versprechen die Unterhändler von Präsident Wolodymyr Selenskyj die geforderte Neutralität des Landes "gründlich" zu prüfen. Doch in der Folgezeit verschieben sich die Kräfteverhältnisse – zu Gunsten Selenskyjs.

Das hat nicht nur mit den vielbeachteten militärischen Erfolgen seiner Truppen unter dem Befehl von General Walerij Saluschnyj zu tun. Nach Gräueltaten wie in Butscha und Isjum, nach ungeheuerlichen Zerstörungen käme die Ukraine heute nicht darum herum, Putin zur Rechenschaft zu ziehen: Untersuchungen, Reparationszahlungen.

Die Ukraine ist in der Lage, Bedingungen zu stellen. Am Wochenende schloss Selenskyj Friedensverhandlungen aus. Der Westen gibt so viel Geld für Militärhilfe aus und nimmt so viele Wohlstandsverluste im Zuge von Sanktionen und Gegensanktionen in Kauf, dass er mit Blick auf die Milliardeninvestitionen für einen Wiederaufbau der Ukraine zumindest auf Sicherheiten pochen müsste. Es gilt zu verhindern, dass Putin eine Atempause nutzt, um sich zu sortieren und neu anzugreifen. Deshalb dürften Verhandlungen für Putin bloß ein Notausgang sein. Er schielt wohl auf eine andere Option.

Einfrieren: Der Begriff ist quasi für den Zerfall der Sowjetunion erfunden worden und bedeutet in der Praxis, dass die Waffen weitgehend ruhen und verschobene Grenzen festzementiert werden. Auf diese Weise schafft Russland Fakten, wenn es opportun erscheint. Beispiel: Transnistrien. Mit Waffengewalt wurde es aus Moldawien herausgefräst.

Putins rote Linie: Der Angriff auf russisches Staatsgebiet

Das Ergebnis ist ein labiler Frieden: dauerhafte Instabilität, ein Krieg kann jederzeit neu entflammen. Es gibt Hinweise, dass dies die Exit-Strategie des Kremls sein könnte, weil die Eroberung der Ukraine unrealistisch ist. Zum einen betont die russische Führung, dass die Befreiung des Donbass "das Hauptziel" sei. Zum anderen bat eine "Bürgerkammer" im Separatistengebiet Luhansk um ein Referendum und Anschluss an Russland. Ihrem Beispiel folgten die "Volksrepublik Donezk" und Cherson. Bis Ende September sollen Fakten geschaffen werden.

Lässt sich die Ukraine darauf ein, verliert sie einen Teil ihres Staatsgebietes. Es kommt zu keinerlei Verhandlungen und zu keiner Aufarbeitung des Krieges. Auf beiden Seiten würde die Grenze massiv verstärkt. Mitten in Europa entstünde eine Demarkationslinie wie zwischen Nord- und Südkorea. "Das kann durchaus sein, aber zumindest die Ukraine hätte dann die Chance auf einen Wiederaufbau, der nicht durch Russland zerstört werden wird", meint Joachim Krause.

Landesverteidigung rechtfertigt eine Generalmobilmachung

Nach den Erfolgen im Nordosten in Charkiw verschiebt sich die Front im Süden im Raum um Cherson zugunsten der Ukraine. Gleichzeitig führt sie eine Offensive in Luhansk durch. Ist ein "Anschluss" aber einmal besiegelt, kann Putin die Verteidigung in einen Angriff auf russisches Staatsgebiet umdeuten. Diese Logik führt zur nächsten Option, zum furchtbarsten Szenario von allen: eine weitere militärische Eskalation.

Eskalation: Beim Treffen mit dem chinesischen Präsidenten erklärt Putin, ukrainische Truppen hätten versucht, zivile Infrastruktur "in Russland anzugreifen". Wenn sich die Situation so entwickle, "wird unsere Reaktion schwerwiegender ausfallen". Bedrohlich fügt der Kremlchef hinzu: "Warten wir ab, wie sie sich entwickelt und wie sie endet."

US-Präsident Joe Biden traut Putin den Einsatz von taktischen Atomwaffen zu und warnt: "Tun Sie es nicht."

Die "jetzt-erst-recht"-Haltung rechtfertigt eine abrupte Wendung zum Zweck der Landesverteidigung: eine Generalmobilmachung – aus der "Spezialoperation" wird ein Krieg. Das größte Problem wäre gelöst: Der Mangel an Soldaten. Waffen dürften nicht fehlen. Das ist eher das Manko der Ukraine. Laut dem Ukraine Support Tracker der Uni Kiel erhält sie aus dem Westen kaum noch neue Hilfszusagen. Dass die Ukraine vier Panzerhaubitzen aus Beständen der Bundeswehr bekam, wurde in Deutschland zuletzt wie eine aufsehenerregende Nachricht gemeldet.

Warum Biden vor taktischen Atomwaffen warnt

Putin würde es in einem Eskalations-Szenario darauf ankommen lassen, wer zuerst ausblutet, die Ukraine oder Russland. "Wir haben es nicht eilig." Auch ökonomisch, gerade bezogen auf den Westen, gilt: Wer ist bereit, die größeren Opfer auf sich zu nehmen in Form von Inflation und explodierenden Energiepreisen? Flankierend verschärft von russischen Cyberangriffen, bis hin zu einem "Blackout" wie zuletzt in der Ukraine?

In letzter Konsequenz führt die Rhetorik der Landesverteidigung, die konstruierte Übertretung einer roten Linie, zur Rechtfertigung eines Einsatzes von taktischen Atomwaffen. Sie gehören zur russischen Militärdoktrin, die von Nato und USA ernst genommen wird. Die amerikanischen Geheimdienste haben sich in diesem Krieg als gut informiert erwiesen und Bedrohungen bewusst früh ausgesprochen.

US-Präsident Joe Biden warnt Russland vor dem Einsatz solcher Waffen ("tun Sie es nicht") und macht klar, dass dies nicht ohne Folgen bleiben würde. In einem CBS-Interview sagt er, das würde das Gesicht des Krieges verändern, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht der Fall gewesen sei. Wie die Reaktion des Westens auf Putins totalen Krieg ausfallen würde? Das Minimum wäre wohl, dass bei den Waffenlieferungen an die Ukraine die letzten Skrupel fallen würden.

