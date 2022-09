Kevin Kühnert: Twitter-Account offline – was ist der Grund?

Der Twitter-Account des SPD-Generalsekretärs Kevin Kühnert ist seit Montagnachmittag nicht mehr zu erreichen. Warum das Profil deaktiviert wurde, ist nicht bekannt. Vermutungen legen allerdings nahe, dass Kühnert, der auf der Plattform unter dem Namen "@kuehnikev" auftrat, das Profil selbst offline genommen hat. Zuvor hatten ihn viele Nutzer und Nutzerinnen, aber auch Stimmen aus Medien und Politik, heftig für seine Äußerungen zum Ukraine-Krieg kritisiert.

Am Morgen hatte Kühnert sich in der ntv-Sendung "Frühstart" gegen die Lieferung von Panzern an die Ukraine ausgesprochen. Deutschland solle nicht "schleichend in den Krieg hineingezogen" werden oder Russland gar dazu "animieren", irrational zu handeln und womöglich noch andere Länder anzugreifen.

Kühnert: Heftige Kritik wegen Ukraine-Äußerungen

Besonders der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, zeigte sich auf seinem Twitter-Account entsetzt über Kühnerts Aussagen: "Diese katastrophale Verweigerungspolitik der SPD und der Ampel, die Ukraine ausgerechnet in diesem kritischen Moment militärisch im Stich zu lassen, wird verheerende Folgen für die Zukunft haben", so Melnyk.

Im Gegensatz zu Kühners Twitter-Profil war sein Instagram-Account am Montagnachmittag dagegen noch erreichbar. (reba)

