Ukraine-Krieg: Scholz will neues Luftverteidigungssystem in Europa

Prag. Bundeskanzler Olaf Scholz will mit europäischen Nachbarn ein neues Luftverteidigungssystem aufbauen. Das kündigte er in Prag an.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will gemeinsam mit europäischen Nachbarn ein neues Luftverteidigungssystem aufbauen. Ein gemeinsam aufgebautes System "wäre ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa", sagte der Bundeskanzler am Montag in einer Rede an der Karls-Universität in Prag. Zudem wäre es kostengünstiger und effizienter als nationale Lösungen.

Zudem kündigte Scholz an, eine internationale Expertenkonferenz solle am 25. Oktober in Berlin über den Wiederaufbau der Ukraine beraten. Der SPD-Politiker versicherte der von Russland angegriffenen Ukraine erneut dauerhafte Hilfe. "Wir werden diese Unterstützung aufrechterhalten, verlässlich und so lange wie nötig", sagte Scholz. "Das gilt für den Wiederaufbau des zerstörten Landes, der eine Kraftanstrengung von Generationen wird."

Das erfordere internationale Abstimmung und eine kluge, belastbare Strategie, unterstrich der Kanzler. Darum soll es bei der Expertenkonferenz zum Ukraine-Krieg gehen, zu der Scholz nach eigenen Angaben gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einlädt. Auch interessant: Kanzler Scholz besucht Ukrainer bei Crashkurs für den Krieg

Im Anschluss an seine europapolitische Rede in der Karls-Universität, wird Kanzler Scholz von Tschechiens Regierungschef Petr Fiala empfangen. Am Nachmittag wird er dann zurück in Berlin erwartet. Nach der Aufregung um die Corona-Regeln an Bord des Kanzler-Fliegers auf der letzten Auslandsreise von Olaf Scholz sind die Regeln verschärft worden: Auf dem Flug des Kanzlers am Montagmorgen nach Prag herrschte nun wieder eine Maskenpflicht.

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

