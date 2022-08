China setzt Zusammenarbeit mit den USA in vielen Bereichen aus

Fr, 05.08.2022, 16.24 Uhr

China setzt die Zusammenarbeit mit den USA in vielen Bereichen aus, zum Beispiel beim Klimaschutz und in militärischen Fragen. Damit reagiert Peking auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan.

