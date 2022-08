Chinesen zu Pelosi-Besuch: "Das stört das Gleichgewicht!"

Mi, 03.08.2022, 12.23 Uhr

Von Xiamen in Festlandchina aus kann man die Inselgruppe Kinmen sehen, die von Taiwan kontrolliert wird. Wie sehen die Menschen hier den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan? Die Meinungen sind geteilt, aber einen Krieg will hier jedenfalls niemand.

Video: Politik