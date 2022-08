Pelosi: "Solidarität mit Taiwan wichtiger denn je"

Di, 02.08.2022, 18.53 Uhr

"Wer mit em Feuer spielt, wird darin umkommen": So reagiert Chinas Regierung auf die Ankunft von Nancy Pelosi in Taiwan. Die Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses ist am Abend in Taipeh eingetroffen und löst damit die Wut Pekings aus.

