Kritik an Ukraine-Einsatz: Moskauer Stadtrat vor Gericht

Di, 21.06.2022, 18.03 Uhr

Ein Moskauer Stadtrat steht wegen Kritik an dem russischen Vorgehen in der Ukraine vor Gericht; ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft. Der 60-jährige Alexej Gorinow hatte erklärt, er wolle in seinem Wahlkreis kein Fest für Kinder abhalten, so lange Kinder in der Ukraine stürben.