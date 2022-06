Australien: Labor-Regierung von Premier Albanese vereidigt

Mi, 01.06.2022, 14.39 Uhr

Nach ihrem Sieg bei der Parlamentswahl hat die Labor-Regierung in Australien die Arbeit aufgenommen. Die Ministerinnen und Minister der Regierung von Premierminister Anthony Albanese wurden in Canberra von Generalgouverneur David Hurley vereidigt. Der Regierung gehören so viele Frauen an wie nie zuvor.