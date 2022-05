Nato-Staaten stellen Finnland und Schweden rasche Aufnahme in Aussicht

Nato-Staaten stellen Finnland und Schweden rasche Aufnahme in Aussicht

So, 15.05.2022, 12.16 Uhr

baerbockDie Nato-Staaten haben Finnland und Schweden eine rasche Aufnahme in die Nato in Aussicht gestellt. Deutschland würde einen Beitritt der beiden Länder "sehr schnell" ratifizieren, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei informellen Beratungen mit ihren Nato-Kolleginnen und -Kollegen in Berlin.