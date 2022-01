Holocaust-Überlebende Auerbacher gedenkt ermordeter Freundin

Fr, 28.01.2022, 17.52 Uhr

Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher hat in Berlin Blumen vor einem Haus niedergelegt, in dem einst ihre Freundin Ruth Nelly Abraham wohnte. Die beiden hatten sich im KZ Theresienstadt kennen gelernt. Auerbacher sprach am Vortag zum Holocaust-Gedenktag in Bundestag.