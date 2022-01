Union-Fraktionsvorsitz: Brinkhaus verzichtet zugunsten von Merz

Do, 27.01.2022, 19.58 Uhr

Der Konkurrenzkampf zwischen dem künftigen CDU-Chef Friedrich Merz und dem Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), ist entschieden: Brinkhaus gibt seinen Posten zugunsten von Merz auf, wie er in einem Brief an die Fraktionsmitglieder erklärte.