Corona-Impfpflicht: Diese Optionen gibt es

Berlin. Am Mittwoch diskutieren die Bundestagsabgeordneten erstmals, ob die Bundesbürger zur Corona-Immunisierung verpflichtet werden sollen.

Was bedeutet eine Impfpflicht konkret? Und ist eine solche Impfpflicht in Deutschland überhaupt rechtens? Antworten dazu gibt's im Video!

Corona-Impfplicht- Was bedeutet das?

Wer derzeit in die Bundestagsfraktionen hineinhört, stößt auf viel Nachdenklichkeit. Die Abgeordneten befassen sich am Mittwoch in einer mehrstündigen Debatte erstmals mit der Frage, ob für die breite Bevölkerung eine Impfpflicht gegen das Coronavirus eingeführt werden soll.

Manchen gilt eine solche Regelung als Voraussetzung dafür, dass Deutschland besser gegen die nächste Ansteckungswelle gewappnet ist. Dies bringe der gesamten Gesellschaft mehr Freiheit zurück. Andere lehnen eine Impfpflicht als Eingriff des Staates in die persönliche Freiheit ab. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum wird über eine Impfpflicht diskutiert?

Zahlreiche Politiker hatten eine Impfpflicht lange abgelehnt. Doch mit dem Fortdauern der Impfkampagne drehte sich der Wind. „Wir haben es nicht geschafft, dass ausreichend viele Bürgerinnen und Bürger sich haben impfen lassen“, bilanzierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Ende November.

Dies habe nicht nur Folgen für das Infektionsrisiko der Ungeimpften, sondern wirke sich auch auf die Belastung der Krankenhäuser aus, sagte Scholz und schob die Diskussion über eine Impfpflicht damit an.

Genaue Zahlen zur Impfquote gibt es nicht. Nach offiziellen Daten sind aktuell von den knapp 65 Millionen Erwachsenen etwa 58 Millionen mindestens zweifach geimpft, gut 41 Millionen davon haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: „Wir haben es nicht geschafft, dass ausreichend viele Bürger sich haben impfen lassen.“ Foto: Pool / Getty Images

Gibt es bereits eine Impfpflicht in Deutschland?

Seit 2020 müssen Kinder gegen Masern geimpft sein, wenn sie in die Kita oder Schule kommen. Das gilt auch für das Personal bestimmter Einrichtungen. Für Angehörige der Bundeswehr besteht bereits eine Corona-Impfpflicht. Mitte März tritt eine solche Vorgabe für das Personal in Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Pflege in Kraft.

Wie wird über die Impfpflicht entschieden?

Scholz hat sich dafür ausgesprochen, die Impfpflicht im Bundestag als eine Gewissensentscheidung zu betrachten. So war es etwa auch, als das Parlament über die Sterbehilfe entschied. Die Abgeordneten sollen also ihrer persönlichen Einschätzung folgen. Deswegen legt weder die Regierung noch eine Fraktion geschlossen einen Vorschlag vor.

Parlamentarier arbeiten stattdessen über Fraktionsgrenzen hinweg an Modellen für eine Impfpflicht. Allerdings: Scholz, der für eine Impfpflicht ab 18 Jahren eintritt, hätte dafür keine Mehrheit in der Koalition. Besonders in der FDP gibt es viele Kritiker.

Welche Vorschläge gibt es?

Bisher werden drei Modelle diskutiert. Eine Gruppe um den Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki (FDP) lehnt eine Impfpflicht ab. In ihrem Antrag warnen sie vor der „Schwere des mit einer allgemeinen Impfpflicht verbundenen Grundrechtseingriffs“.

Begründet wird die Ablehnung unter anderem mit der Unsicherheit, wie lange und in welchem Umfang die Impfungen gegen das Coronavirus überhaupt schützen. Die Impfquote müsse mit anderen Mitteln erhöht werden.

Für eine Impfpflicht für alle ab 18 plädieren Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP gemeinsam. Diese solle je nach Expertenempfehlung ein bis zwei Jahre gelten und drei Impfungen voraussetzen, sagte der Mitinitiator Dirk Wiese (SPD). Ein schriftlicher Antrag liegt noch nicht vor, der soll aber in den Tagen nach der Orientierungsdebatte am Mittwoch im Bundestag schnell erarbeitet werden.

Der FDP-Abgeordnete Andrew ­Ullman plädiert zunächst für eine Informationspflicht. Nur wenn die Aufklärung verpufft, würde er die Ungeimpften in die Pflicht nehmen, sich immunisieren zu lassen – und dann lediglich die Altersgruppe 50 plus.

„Bis zum Sommer sollten alle eine Aufklärung erfahren“, sagte Ullmann unserer Redaktion. Dann käme der Schnitt. Der FDP-Politiker sieht darin eine „Kompromisslinie“ zwischen den Gegnern und den Befürwortern einer allgemeinen Impfpflicht.

Der wichtigste Mitarbeiter von Kanzler Olaf Scholz, Gesundheitsminister Karl Lauterbach (r.), ist Arzt und Befürworter einer Impfpflicht für alle Erwachsenen. Foto: Jens Büttner / dpa

Wie positioniert sich die Opposition?

Die Abgeordneten der Linksfraktion tun sich dem Vernehmen nach mit einer Positionierung schwer. Die Union kritisierte Scholz anfangs und warf ihm Führungsschwäche vor, weil die Ampel keinen eigenen Vorschlag macht. Inzwischen sind CDU und CSU aber zu Gesprächen bereit, auch weil die Unions­ministerpräsidenten Druck machen. Um für ein Modell eine Mehrheit zu bekommen, dürfte es auf die Union ankommen. Die AfD lehnt eine Impfpflicht ab.

Wann könnte eine Impfpflicht in Kraft treten?

Die finalen Abstimmungen im Bundestag sind für März geplant. Sollte sich dann eine Mehrheit für eine Impfpflicht finden, soll noch nicht vollständig Geimpften die Chance gegeben werden, die ­Voraussetzungen zu erfüllen.

Denkbar ist, dass die Regelung etwa drei Monate nach dem Parlamentsbeschluss in Kraft tritt. Kritiker argumentieren, dass eine Impfpflicht dann gar nicht mehr erforderlich sein werde, wenn sich durch Omikron sowieso der Großteil der Bevölkerung auch trotz Impfungen infiziert haben werde.

Wie werden Verstöße geahndet?

Klar ist, dass niemand gewaltsam gegen seinen Willen geimpft werden soll. Wahrscheinlich ist, dass Impfverweigerer mit einem Bußgeld rechnen müssen, wenn eine Regelung kommt. Noch offen ist aber, wo und von wem kontrolliert wird, ob jemand die Impfpflicht erfüllt.

Ein Impfregister gibt es in Deutschland nicht. Hinsichtlich des Aufbaus so einer Datenbank gibt es hohe datenschutzrechtliche Hürden. Zudem ist zweifelhaft, ob dies überhaupt schnell machbar wäre.

Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung?

Einer aktuellem Umfrage zufolge sind 69 Prozent der Bundesbürger dafür, eine Impfpflicht für alle Erwachsenen ab 18 Jahren einzuführen. 26 Prozent der Befragten sprachen sich in einer Forsa-Umfrage für RTL und ntv dagegen aus. Allerdings erwarten nur 42 Prozent, dass eine Impfpflicht wirklich kommt.

Was bedeutet eine Impfpflicht für den Arbeitsmarkt?

„Die allgemeine Impfpflicht hilft dem Arbeitsmarkt. Sie erspart es bestimmten Branchen, dass bestimmte Beschwernisse der Pandemie erneut wiederkehren“, sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, unserer Redaktion. Er drängte die Politik zu einer raschen Einführung. Es sei wichtig, „dass die Politik jetzt loslegt und eine Regelung auf den Weg bringt“.

Die Impfpflicht müsste im Sommer beschlossen sein, damit Ungeimpfte danach die erforderliche Zeit für Erst-, Zweit- und Booster-Impfung zur Verfügung hätten. Es gebe also „einen gewissen Zeitdruck“. Käme das Vorhaben nicht rechtzeitig zustande, „hätte das für bestimmte Bereiche wie die Gastronomie oder die Veranstaltungsbranche schmerzhafte Folgen“, warnte Scheele. Er nannte die allgemeine Impfpflicht „zwingend“ und sprach sich für eine Regelung für alle ab 18 Jahren aus.

