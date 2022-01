Bundesweite Corona-Inzidenz steigt den sechsten Tag in Folge

Di, 04.01.2022, 08.21 Uhr

Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist am sechsten Tag in Folge gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 239,9 an. Am Vortag hatte sie bei 232,4 gelegen, vor einer Woche bei 215,6.