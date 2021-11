Corona-Krisenstab: Oberster Soldat an Spitze - Wer ist General Breuer?

Seit dem Auftreten der Delta-Variante hat keine neue Form des Coronavirus so große Besorgnis ausgelöst wie die nun in Südafrika entdeckte. Bislang ist nur wenig über die Variante mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 bekannt, die nach dem griechischen Buchstaben Omikron benannt wurde. Sie ist aber bereits in Deutschland angekommen.

„Unverzüglich“ will der künftige Kanzler Olaf Scholz (SPD) einen Corona-Krisenstab von Bund und Ländern einsetzen. Gerade für die Impfkampagne wünscht er sich einen „neuen, präzisen Umgang“.

Im Auge hat er – dem Vernehmen nach – einen Militär: Generalmajor Carsten Breuer, Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr. Was können Militärs eigentlich besser als Zivilisten?

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Corona-Krise: Auch Italien und Portugal setzten auf Soldaten

Der Mann aus Letmathe (Iserlohn) ist ein Mann für die Heimatfront: Seine Soldaten helfen schon bisher in den Impfzentren und in den Gesundheitsämtern bei der Kontaktverfolgung. Seine Operationszentrale liegt in Berlin auf dem weitläufigen Gelände der Julius-Leber-Kaserne.

Die Impfkampagne läuft nicht gut. Erst 68 Prozent der Bundesbürger sind gegen Covid-19 vollständig geimpft. Die Zahlen werden schleppend gemeldet, die Klagen über mangendes Tempo, über stundenlange Wartezeiten beim Boostern und Lieferengpässe häufen sich.

Logistik ist eine militärische Stärke. Schnell, effizient, nachhaltig – darum geht es im Einsatzfall. „Einfache Pläne für eine schnelle Umsetzung, das können Soldaten gut machen“, sagt Vize-Admiral Henrique de Gouveia e Melo, der die portugiesische Impfkampagne leitete. 88 Prozent der Portugiesen sind vollständig geimpft. Weltweit schneiden laut Our World in Data nur Singapur und Kuba etwas besser ab.

Draghi: „Geben Sie mir Ihren besten Mann für Krisenfälle“

Auch hinter Italiens Impferfolg (Quote der vollständig Geimpften: 73 Prozent) steht ein Militär, Drei-Sterne-General Francesco Paolo Figliuolo. „Geben Sie mir Ihren besten Mann für Krisenfälle“, soll Ministerpräsident Mario Draghi von Verteidigungsminister Lorenzo Guerini verlangt haben.

Wie der Italiener und der Portugiese könnte auch der 56-Jährige Breuer die gesamte Organisation auf links krempeln: Bestellung, Lagerhaltung, Transport. Auch klare Anweisungen und schnelle Meldeketten sind ganz im Sinne des künftigen Kanzlers. Die Bundeswehr kann aus dem Stand bis zu 12.000 Soldaten für die Amtshilfe mobilisieren.

Scholz zieht das Corona-Management an sich

Immer wieder hat Scholz auf den Krisenstab und darauf verwiesen, dass die Impfkampagne entscheidend sei: eine höhere Quote und schnelle Erfolge auch beim Boostern. Selbst eine allgemeine Impfpflicht ist im Gespräch. „Wir werden alles tun, was nötig ist. Es gibt nichts, was nicht in Betracht gezogen werden kann.“

Offenbar vertraut Scholz mehr den nüchternen Lageanalysen der Militärs als den Einschätzungen der Virologen und will stärker als die amtierende Regierungschefin Angela Merkel das Krisenmanagement an sich ziehen. Der gemeinsame Krisenstab von Bund und Ländern wäre ihm – Chefsache – direkt zugeordnet, nicht dem Gesundheitsministerium.

In Italien und Portugal war auch der psychologische Effekt nicht zu unterschätzen. In beiden Staaten ist die Autorität des Militärs ungebrochen. Vize-Admiral Gouveia e Melo trat in den Impfzentren immer und bewusst in voller Flecktarn-Montur auf: „Die Kommunikation“, erzählt der langjährige U-Boot-Kapitän, „war der wichtigste Teil.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de