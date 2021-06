Laschet (CDU) blamiert sich mit Aussage zur Delta-Variante

In Nordrhein-Westfalen musste Landeschef Armin Laschet (CDU) für seine Entscheidungen in der Corona-Krise Kritik einstecken

Eine Laschet-Aussage zur Delta-Variante sorgt nun in den sozialen Netzwerken für Spott

Nach Meinung des CDU-Kanzlerkandidaten ist die Mutation scheinbar gar nicht so schlimm

Sieben-Tage-Inzidenz, R-Wert, Ct-Wert, Alpha, Beta, Gamma, Delta – die Corona-Pandemie hat naturwissenschaftliche Begriffe in den täglichen Sprachgebrauch übergehen lassen. Was wirklich dahintersteckt, ist für Menschen, die sich erst seit eineinhalb Jahren täglich mit dem Coronavirus befassen, nicht immer leicht verständlich.

Daher tritt zum Beispiel selbst Gesundheitsminister Jens Spahn bei seiner wöchentlichen Pressekonferenz immer zusammen mit dem Experten Lothar Wieler vor die Kameras. Komplizierte Fragen zu Inzidenzen, Fallzahlen und R-Wert reicht er dann gerne an den den Präsidenten des Robert Koch-Instituts weiter. Ein falsches Wort zu Corona kann im Volk schließlich viel Verwirrung stiften.

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Armin Laschet ist Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzender der CDU.

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Armin Laschet ist seit 2017 Ministerpräsident in NRW.

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Laschet wurde am 18. Februar 1961 in Aachen geboren.

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Seit er 18 Jahre alt ist, ist Laschet Mitglied der CDU. Hier zu sehen mit dem Generalsekretär der Partei, Paul Ziemiak.

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Laschet arbeitete vor seiner politische Karriere als Journalist und studierte Rechts- und Staatswissenschaften.



Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Armin Laschet gilt in der CDU als liberal.

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Armin Laschet hat zusammen mit seiner Frau Susanne drei Kinder. Foto: Michael Kappeler / dpa

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Während der Coronavirus-Krise wurde Laschet für seine Politik heftig kritisiert. Foto: dpa

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Nun will Laschet die Kanzlerkandidatur der Union übernehmen. Foto: dpa

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet In der Kanzlerkandidaten-Frage muss sich Laschet gegen CSU-Vorsitzenden Markus Söder durchsetzen.

„Inzidenz sinkt trotz Delta“: Laschet erntet mit Aussage Häme im Netz

Armin Laschet, der sich vorgenommen hat als Bundeskanzler die Spitze der Regierung dieses Volkes zu bilden, tritt auch ohne Expertinnen und Experten vor die Kameras. Das wäre nicht weiter problematisch – wenn man eigenes Halbwissen zumindest vorher mit Wissenschaftlern besprechen oder für sich behalten würde. Das war aber nicht der Fall bei einer Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch. Für eine dort gefallene Aussage erntet der Kanzlerkandidat der Union nun Spott und Entsetzen im Netz.

„Wenn trotz der Verbreitung der Delta-Variante die Inzidenz nicht steigt, sondern jede Woche immer weiter sinkt, scheint ja die Auswirkung nicht so groß zu sein“, erklärte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident vor Journalisten in Düsseldorf. Für viele zeigte Laschet mit der Aussage vor allem eines: Auch nach fast 16 Monaten Corona-Pandemie scheinen dem Politiker Grundkonzepte wie exponentielles Wachstum oder Inzidenz nicht einzuleuchten. Der Journalist Sascha Lobo kommentiert das Statement des NRW-Ministerpräsidenten, als wäre es Satire.

Hab den Eindruck, Armin Laschet ist Spezialist dafür, den exakt gleichen Fehler immer wieder zu machen.



pic.twitter.com/D6nh00mR7e — Sascha Lobo (@saschalobo) June 24, 2021

Auch Oppositionspolitiker stoßen sich an Laschets Aussage. So kommentiert der Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen (Grüne):

Während die Kanzlerin jederzeit CT-Werte & Viruslast-Konzentrationskurven erklärt, gibt es nach 1,5 Jahren Pandemie noch immer Politiker, die weder Latenzzeit, verdecktes Wachstum, noch saisonale Effekte verstanden haben. #Laschet gehört zu diesen Politikern. #DeltaVariant https://t.co/nizt7gYgNE — Janosch Dahmen (@janoschdahmen) June 24, 2021

Gefahr der Delta-Variante ist wohl realer als Laschet sie haben will

Der Aussage, dass die „Auswirkungen“ der weiteren Verbreitung der Delta-Variante schon „nicht so groß“ sein würden, würden Pandemie-Experten aus dem Stand widersprechen. Das liegt vor allem an den bisher bekannten Eigenschaften der gefährlichen Mutation.

Der R-Wert von Delta wird auf 6 bis 7 geschätzt. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Durchschnitt ohne Eindämmungsmaßnahmen und Impfungen sechs bis sieben andere Menschen infizieren wird. Dem ursprünglichen Sars-CoV-2-Erreger wird nur ein halb so hoher R-Wert zugeschrieben.

Delta ist auch 40 bis 60 Prozent leichter übertragbar als die bisher aggressivste Variante des Coronavirus, Alpha. Aktuell ist diese Mutation noch der am häufigsten nachgewiesene Typ in Deutschland. In Großbritannien hat diese Rolle bereits Delta übernommen – hierzulande ist der Anteil der zuerst in Indien festgestellten Mutation an den Infektionen binnen kürzester Zeit auf 15 Prozent gestiegen.

Zudem ignoriert Laschets Aussage verschiedene Faktoren, die derzeit zu den niedrigen Inzidenzen führen:

Delta dürfte erst im Herbst richtig zuschlagen: Aufgrund der sommerlichen Temperaturen können sich derzeit mehr Menschen draußen miteinander treffen. Atemwegserkrankungen wie das Coronavirus unterliegen saisonalen Effekten, wie eine neue Studie von Forschern der Universität Oxford nachweist.

Statistische Verzögerungen: Von der Infektion bis zur Erkrankung vergehen beim Coronavirus mehrere Tage. Die mittlere Inkubationszeit wird in den meisten Studien mit fünf bis sechs Tagen angegeben. Zudem gibt es auch bei der Berechnung der Inzidenz eine Verzögerung – die bundesweite Inzidenz berechnet das RKI aus den Werten der zurückliegenden sieben Tagen.

Zudem stecken sich derzeit weniger Personen – wahrscheinlich dank Impfungen und saisonaler Effekte – mit dem Coronavirus an. Dadurch wird das Virus, ob Delta- oder Alpha-Typ, auch auf weniger Menschen übertragen. Je weniger Infizierte es gibt, desto mehr verlangsamt sich die exponentielle Ausbreitung.

Sobald die Zahl der Infizierten wieder zunimmt – laut Experten wie dem Virologen Christian Drosten dürfte das im Herbst der Fall sein – wird die Sieben-Tage-Inzidenz wieder deutlich steigen.

Armin Laschet: Eigener Corona-Expertenrat warnt vor neuer Corona-Welle im Herbst

Wohlfeile Aussagen, die diese Effekte ignorieren, würden Politikern wohl seltener unterlaufen, wenn sie engmaschig von Wissenschaftlern beraten werden würden. Laschets interdisziplinärer Corona-Expertenrat – in dem nur ein Virologe, der Bonner Forscher Hendrik Streeck, saß – traf sich am Mittwoch allerdings zu seiner letzten Sitzung.

Die Experten, vor allem aus den Sozialwissenschaften und der Wirtschaft, rieten der NRW-Landesregierung zu einem besonnenen Umgang mit der aktuellen Entspannung der Corona-Krise. Ab Herbst sei nämlich wieder mit einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen zu rechnen. Ob der Armin Laschet diese letzte Stellungnahme des Rats beim Wort nimmt, scheint aufgrund seiner Aussage bei der Pressekonferenz mehr als fraglich.

CDU-Chef erlaubte sich in der Pandemie schon so manchen Schnitzer

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Laschet mit lapidaren Aussagen zur Corona-Politik für Aufsehen sorgt: Über die Osterfeiertage wollte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident nachdenken, anstatt möglichst noch vor den Feiertagen mit seinen Länderkollegen eine Lösung zu finden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Mehr oder weniger spannendes Ergebnis des Nachdenkens war dann die Idee des Brücken-Lockdowns. Lesen Sie auch: „Markus Lanz": Armin Laschet redet sich um Kopf und Kragen

Schon als sich im Juni 2020 im Umfeld des Schlachterei-Werk der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück über 1.800 Menschen mit dem Coronavirus infizierten, schoss der CDU-Politiker ein Eigentor. In einer Stellungnahme zu dem Corona-Massenausbruch verneinte er eine Mitschuld der in Nordrhein-Westfalen damals laschen Corona-Regeln an der Situation. Stattdessen seien die Arbeitnehmer im Schlachtbetrieb – einreisende „Rumänen und Bulgaren“ – Auslöser der Misere gewesen.