Corona: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Reproduktionszahl

Das RKI veröffentlich täglich die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland

Deutschlandweit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter stark an

Die wichtigsten Corona-Fallzahlen wie Inzidenz und R-Wert haben wir hier für Sie zusammengefasst

Die Corona-Fallzahlen steigen weiter. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 2768 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 2203 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den Angaben des RKI zufolge binnen 24 Stunden 21 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-Infektion verzeichnet. Vor einer Woche waren es 19 Todesfälle gewesen.

Corona in Deutschland: Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenz

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in der dritten Welle gab es am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3. Danach war sie – von wenigen Ausreißern abgesehen – zunächst stetig gesunken. Der höchste Wert bei den innerhalb eines Tages gemeldeten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember erreicht worden – darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten. Der Höchststand von 1244 registrierten Todesfällen binnen 24 Stunden wurde am 14. Januar gemeldet.

Corona-Fallzahlen des RKI: So hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 15 und stieg damit erneut an

Am Vortag hatte das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz mit 14,5 beziffert

beziffert Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 11,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verhängung und Lockerung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus. Ziel der Bundesregierung ist es, die Inzidenz so zu mindern und auf niedrigem Niveau zu halten, dass die Gesundheitsämter die Nachverfolgung von Kontakten der Corona-Infizierten leisten können.

Allerdings gibt es mit fortschreitender Impfquote auch eine Debatte darüber, inwieweit schwere Verläufe bei der Bewertung der Pandemielage stärker berücksichtigt werden müssten. Dabei geht es um die Zahl derer, die mit einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus müssen ("Hospitalisierung").

Corona-Fallzahlen des RKI – ein Überblick

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.761.169 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI auf etwa 3.649.100. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf insgesamt 91.586.

Definition: Was ist der R-Wert und wie hoch ist er aktuell?

Die Reproduktionszahl, auch R-Wert genannt, gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt. Liegt der R-Wert beispielsweise über eins, steckt ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen an. Liegt der Wert unter eins, verringert sich die Zahl der Neuinfektionen langfristig. Das RKI meldet den aktuellen R-Wert seit Juli nur noch montags bis freitags im aktuellen Situationsbericht - in der Regel am Abend. Seit dem 17. Juli wird nur noch der 7-Tage-R-Wert veröffentlicht, der 4-Tage-R-Wert entfällt.

Datum 27. Juli 26. Juli 23. Juli 7-Tage-R-Wert 1,05 1,10 1,26

Der 7-Tage-R-Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Am Dienstag lag dieser Wert laut RKI bei 1,05, am Montag bei 1,10. Dieser Wert bildet das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen ab.

Hintergrund: So wird die Reproduktionszahl berechnet

Corona-Zahlen: Warum schwanken die RKI-Zahlen häufig?

Die Fallzahlen und die daraus berechnete Sieben-Tage-Inzidenz des RKI können sich stark von den veröffentlichten Zahlen der örtlichen und Landesgesundheitsämter unterscheiden. Das hat diverse Gründe:

Die Uhrzeit, wann die Bundesländer neue Tagesstände übermitteln, variiert von Land zu Land

Unter Umständen gibt es dabei sogar an einem Tag mehrere Schwankungen

Manchmal kommt es auch zu Übertragungsfehlern der Fallzahlen zwischen den einzelnen Meldestellen

Stellt ein Labor einen Fall fest, übermittelt es diesen an die örtliche Gesundheitsbehörde, von dort gehen die Daten an das Landesgesundheitsamt

Dort werden alle Meldungen aus einem Bundesland gebündelt und dann gesammelt an das RKI übertragen

Weil der Ablauf des sogenannten Meldesystems für Infektionskrankheiten noch immer nicht vollständig digitalisiert ist, kann es auch passieren, dass Daten erst einen Tag verspätet beim RKI eintreffen

Für die einzelnen Bundesländer übermittelt das RKI die folgenden Gesamtzahlen (nachgewiesene und gemeldete Infektionen, Datenstand 27. Juli):

Bundesland Infektionszahlen Nordrhein-Westfalen 824.476 Bayern 652.623 Baden-Württemberg 504.603 Hessen 294.058 Sachsen 286.480 Niedersachsen 264.216 Berlin 182.171 Rheinland-Pfalz 157.050 Thüringen 129.159 Branden­burg 109.125 Sachsen-Anhalt 99.452 Hamburg 78.629 Schleswig-Holstein 64.976 Mecklenburg-Vorpommern 44.370 Saarland 41.987 Bremen 27.794

