Präsidentenstichwahl in Ecuador: Darum geht es

Do, 08.04.2021, 14.20 Uhr

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Ecuador tritt der linksgerichtete Andrés Arauz gegen den Konservative Guillermo Lasso an. Beide haben sich im Wahlkampf am früheren Staatschef Rafael Correa abgearbeitet.