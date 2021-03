Corona: Wann Hotels in Deutschland wieder öffnen

Hotels sind in Deutschland immer noch geschlossen

Die Branche leidet und verlangt nach einer Öffnungsperspektive

Am 22. März soll auf dem Corona-Gipfel über Urlaub beraten werden

Mehrere Bundesländer wollen zu Ostern Urlaub ermöglichen – obwohl die Rückkehr in den harten Lockdown droht

Sie gehören zu den großen Verlierern in der Corona-Krise: Hotels und Gaststätten. Seit Beginn der Pandemie befindet sich die Branche nun schon sieben Monate im Lockdown, manche Betriebe haben gar schon seit einem Jahr geschlossen.

Im Jahr 2020 brachen die Umsätze laut Statistischem Bundesamt um 39 Prozent ein. Eine Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) ergab unlängst, dass die Betriebe seit dem 1. März 2020 63 Prozent ihres Umsatzes eingebüßt haben. Die Not der Branche ist groß. "Das Gastgewerbe, die Hotellerie kämpfen ums nackte Überleben", sagte der Vorsitzende des Hotelverbands Deutschland, Otto Lindner.

Hotels wieder offen: Keine Perspektive für die Branche

Eine Öffnungsperspektive insbesondere für Hotels gibt es derzeit aber nicht. Es ist offen, wann sie wieder Gäste beherbergen dürfen. Im Stufenplan der Bundesregierung sind weitere Entscheidungen über den Bereich für den 22. März vorgesehen.

Ob auf dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Montag aber weitere Lockerungen beschlossen werden, ist derzeit mehr als fraglich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt inzwischen täglich an, am Samstag lag sie deutschlandweit bereits bei 99,9. Erst am Mittwoch erklärte mit Michael Kretschmer der erste Ministerpräsident die bisher verabschiedeten Lockerungen für gescheitert und stellte damit den ganzen Stufenplan in Frage.

Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wollen Urlaub erlauben

Und doch machen andere Landeschefs einen Vorstoß in die andere Richtung: Sachsen-Anhalt will seinen Bürgern zu Ostern Urlaub im eigenen Bundesland erlauben. Die Menschen in Sachsen-Anhalt sollen innerhalb der eigenen Landesgrenzen reisen dürfen – und sogar Übernachtungen in Hotels oder Gasthöfen mieten können. Dies kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Gespräch mit der „Bild“ an.

Haseloff sagt: „Ich kann doch niemandem erklären, warum der gleiche Hausstand, der ohnehin zusammen wohnt, sich nicht mit den Kindern ins Auto setzen und in eine Ferienwohnung im eigenen Bundesland fahren darf“, sagte Haseloff.

In die gleiche Richtung äußerte sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). „Wir sollten zumindest darüber sprechen, ob es Möglichkeiten für einen kontaktfreien Urlaub im eigenen Bundesland gibt“, sagte Schwesig. Es sei für viele Menschen unverständlich, dass auf Mallorca wieder Urlaub möglich sei, “aber zuhause nicht einmal eine Ferienwohnung im eigenen Bundesland angemietet werden kann“.

Aus dem Kanzleramt dringen erste Überlegungen nach draußen, die für den 22. März geplanten Lockerungen – anvisiert war etwa eine vorsichtige Öffnung der Außengastronomie – zu verschieben.

Forscher warnen vor Reisen an Ostern

Auch Wissenschaftler halten eine Öffnung für Reisen und Übernachtungen an Ostern für riskant. Der Essener Virologe Ulf Dittmer rät dazu, auf Urlaub zu verzichten. „Über Ostern haben wir in den allermeisten Ländern außer Israel keine stabile Lage“, sagte der Leiter des Instituts für Virologie an der Uniklinik Essen der dpa. „Auch die Lage auf den Balearen halte ich nicht für stabil.“ Auch bei Urlaub in Deutschland gibt Dittmer zu bedenken: „Virusverbreitung und Infektionszahlen haben etwas mit Mobilität zu tun.“ Und natürlich würden Urlaubsreisen die Mobilität erhöhen.

Die Wirtschaft blickt nicht nur auf die Infektionszahlen – sondern auch auf die Zahlen der Unternehmen. Und die sehen im Hotelgewerbe mies aus.

Hotels öffnen: Verband fordert klaren Fahrplan

Der Dehoga fordert daher einen konkreten Fahrplan zu einer Öffnung der Betriebe. Verbandspräsident Guido Zöllick sagte am Donnerstag in Berlin: „Am 22. März muss es einen klaren Fahrplan geben, wann unter welchen Voraussetzungen die Restaurants und Hotels öffnen dürfen." Dabei gehe es nicht um Öffnungen um jeden Preis, sondern lediglich um eine Perspektive. Ein Endlos-Lockdown sei keine Lösung.

Es sei den Betrieben „nicht zu vermitteln, dass die Bundesregierung einerseits Urlaub auf Mallorca wieder möglich macht, aber einen Besuch im Biergarten weiterhin nicht erlaubt“, sagte Zöllick mit Blick auf die aufgehobene Reisewarnung für die Balearen. Lesen Sie hier: Deutsche Hoteliers fühlen sich wegen Mallorca-Öffnung betrogen.

Das Gastgewerbe sei nachweislich kein Pandemietreiber, die Branche erwarte Gleichbehandlung mit anderen Branchen und mit Sachverhalten. Zöllick machte klar, dass viele Betriebe in einer katastrophalen Lage sind: „Wir halten keine Wochen und Monate in dieser Schockstarre mehr durch.“ (pcl/cu mit dpa)

