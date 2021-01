Biden spricht von "brutaler Wahrheit" in Pandemie

So, 24.01.2021, 11.40 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat davor gewarnt, dass sich die Corona-Pandemie in den kommenden Monaten weiter verschlimmern werden, bevor die Lage besser werde. In einer Video-Botschaft an die Konferenz der US-Bürgermeister rief er deshalb zur Einheit auf.