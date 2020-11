Mi, 18.11.2020, 14.43 Uhr

Mit seiner Ankündigung, noch vor der Amtsübergabe 2000 Soldaten aus Afghanistan abzuziehen, erweist der abgewählte US-Präsident Donald Trump den westlichen Verbündeten einen Bärendienst. Die Nato blickt mit Sorge auf den Abzug, der auch Folgen für die Bundeswehr hat. FILE IMAGES of US troops in Afghanistan