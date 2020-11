Corona: Neue Regeln für Rückkehrer aus Risikogebieten - das müssen Sie wissen

Corvo wäre eine Idee. Eine kleine Azoreninsel mitten im Atlantik auf halbem Wege nach Amerika, 400 Einwohner. Corona kam nicht bis Corvo. Kein Risikogebiet. Ansonsten ist der Kontinent mehr oder weniger Risikogebiet. Wir sollen nicht reisen. Wer es doch wagt, hat es bei der Einreise schwerer denn je.

Ab diesem Sonntag gelten neue Quarantäne-Regeln. Wer bisher aus einem Risikogebiet kam, musste zwar für 14 Tage lang in Quarantäne gehen. Er konnte aber einen Schleichweg aus der Isolierung nehmen, in dem er sich gleich nach Ankunft auf dem Flughäfen auf Covid-19 testen ließ. In Berlin etwa lag das Ergebnis spätestens nach 48 Stunden vor, häufig früher. Bist Du negativ, bist Du frei. Ende der Quarantäne.

Corona-Test frühestens fünf Tage nach Einreise

Nun wird die Pflichtquarantäne zwar auf zehn Tage verkürzt. Bloß: Die Betroffenen können „frühestens ab dem fünften Tag nach der Einreise" einen negativen Corona-Test vorlegen. So lange sollen sie zu Hause bleiben. Und wenn sie keinen „Weißen-Kragen"-Job im Homeoffice haben, dann haben sie ein Problem.

Mehr noch: Im Bundestag wird in großer Eile ein Gesetz beraten, dass die Lohnfortzahlung in solchen Fällen einschränkt. Laut Entwurf soll eine Entschädigung ausgeschlossen sein, „wenn der Quarantäne eine vermeidbare Reise in ein 48 Stunden vor Reiseantritt ausgewiesenes Risikogebiet zugrunde liegt“.

Wer deutschen Boden betritt, muss sich unter www.einreiseanmeldung.de (Adresse ab Sonntag verfügbar) anmelden. Die Web-Anwendung ersetzt die bisherigen „Zettelwirtschaft“ (Innenminister Horst Seehofer) mit Aussteigekarten. In Echtzeit bekommen die Gesundheitsämter am Zielort alle Informationen über den Reisenden. Vor allem sind die digital ermittelten Daten nun lesbar und vollständig. Ein Vorteil gegenüber den bisherigen Karten.

Neue Einreise-Regeln: Reisende bekommen einen Code

Die Ämter „erfahren schnell und zuverlässig, wer aus einem Risikogebiet kommt und sich in Quarantäne begeben muss“, erläutert Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Wenn alle Daten eingegeben sind, bekommt der Reisende zur Bestätigung einen Code. Der ist im Ernstfall der Beleg dafür, dass er sich gesetzestreu verhalten hat und kein Bußgeld riskiert. Anhand des Codes können die Behörden bei einer Strassenkontrolle erkennen, ob jemand seine Quarantänepflicht verletzt.

Bis auf zwei kleine Gemeinden in Österreich ist nun das komplette Grenzgebiet zu Deutschland in den neun Nachbarländern betroffen. Da nützt es auch wenig, dass nicht ganz Dänemark Risikogebiet ist. Denn: Der Nachbar im Norden im Oktober hat ohnehin die Grenzen für deutsche Urlauber geschlossen.

Dass das strenge Reiseregime auf die Touristen abzielt, erkannt man an den vielen Ausnahmen: Für Menschen auf Durchreise oder die Waren/Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, für Diplomaten, Abgeordnete, Berufspendler, Ärzte, Pflegekräfte, unterstützendes medizinisches Personal, 24-Stunden-Betreuungskräfte, für nahe Verwandte auf Besuch und für nicht zum gleichen Hausstand gehörende Ehegatten oder Lebensgefährten – wenn ein geteiltes Sorgerecht besteht.