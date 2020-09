Mi, 09.09.2020, 07.08 Uhr

Sechs Monate nach dem Coronavirus-Ausbruch in Wuhan ruft die kommunistische Führung in Peking die "Wiedergeburt" der Metropole aus und dankt der besonnenen Reaktion der Behörden. Dass das Virus wahrscheinlich in Wuhan seinen Ursprung hatte, daran mag man in Peking nur ungern erinnert werden.