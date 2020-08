Präsidentenwahl in Belarus: Sorge vor Unregelmäßigkeiten

So, 09.08.2020, 10.42 Uhr

Bei der Präsidentschaftswahl in Belarus dürft der mit harter Hand regierende und langjährige Amtsinhaber Alexander Lukaschenko klar im Amt bestätigt werden. Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja gewann in den Wochen vor der Wahl aber massiv an Zustimmung.